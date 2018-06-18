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Главный тренер Панамы: выпью две бутылки водки, если выйдем из группы на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес дал комментарий в преддверии матча первого тура чемпионата мира — 2018 с Бельгией.

"Безусловно, сборная Бельгии является фаворитом матча. Но в футболе всякое случается, и, если у нас будет удачный день, мы сможем добыть в этом матче очки.

Я выпью две бутылки водки, если мы выйдем из группы на ЧМ-2018. Шучу, мы же профессионалы.

Достоинство сборной Панамы — игра в обороне, но при этом у нас серьёзные проблемы в атаке. Мы способны создать пару опасных моментов, но забить не получается", — цитирует Гомеса Bradenton Herald.

Матч Бельгия – Панама состоится сегодня, 18 июня, в Сочи на стадионе "Фишт".

"Чемпионат.сом"
Теги: сборная Панамы
Сегодня, 09:47
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(2)
№6 Написал: Михаил Варламов (Сегодня, 11:33) #
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№5 Написал: елена сизова_2 (Сегодня, 11:28) #
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Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:13) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Если сборная Панамы обыграет Бельгию, то кое-кто выпьет и побольше.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 10:16) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Умрет , после первой..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: ALLEXSCV (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
«Реал»
Тяжеловато будет без опыта.
Регистрация: 25.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:52) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кто ж будет готовить команду к выходу в четвертьфинал? )


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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