Главный тренер Панамы: выпью две бутылки водки, если выйдем из группы на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес дал комментарий в преддверии матча первого тура чемпионата мира — 2018 с Бельгией."Безусловно, сборная Бельгии является фаворитом матча. Но в футболе всякое случается, и, если у нас будет удачный день, мы сможем добыть в этом матче очки.Я выпью две бутылки водки, если мы выйдем из группы на ЧМ-2018. Шучу, мы же профессионалы.Достоинство сборной Панамы — игра в обороне, но при этом у нас серьёзные проблемы в атаке. Мы способны создать пару опасных моментов, но забить не получается", — цитирует Гомеса Bradenton Herald.Матч Бельгия – Панама состоится сегодня, 18 июня, в Сочи на стадионе "Фишт".