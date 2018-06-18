Габриэль Меркадо: обещаю, что в следующем матче вы увидите совершенно другую сборную Аргентины

Защитник сборной Аргентины Габриэль Меркадо рассказал о подготовке сборной Аргентины к матчу с хорватами."После ничейного результата со сборной Исландии мы испытываем огромное давление перед игрой с хорватами. Мы стараемся не обращать внимания на критику со стороны СМИ, хотя и понимаем, что она заслуженная. Поверьте, все мы прекрасно осознаем текущее положение дел и выложимся на максимум, чтобы исправить ситуацию. Я призываю аргентинских болельщиков объединиться перед матчем Хорватией и болеть за нашу сборную всем сердцем, тогда невозможное станет возможным.Мы полностью сосредоточены на матче против команды Хорватии. Игра с исландцами осталась в прошлом. Я обещаю, что в следующем матче вы увидите совершенно другую сборную Аргентины", - сказал Меркадо.