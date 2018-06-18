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Габриэль Меркадо: обещаю, что в следующем матче вы увидите совершенно другую сборную Аргентины

Защитник сборной Аргентины Габриэль Меркадо рассказал о подготовке сборной Аргентины к матчу с хорватами.

"После ничейного результата со сборной Исландии мы испытываем огромное давление перед игрой с хорватами. Мы стараемся не обращать внимания на критику со стороны СМИ, хотя и понимаем, что она заслуженная. Поверьте, все мы прекрасно осознаем текущее положение дел и выложимся на максимум, чтобы исправить ситуацию. Я призываю аргентинских болельщиков объединиться перед матчем Хорватией и болеть за нашу сборную всем сердцем, тогда невозможное станет возможным.

Мы полностью сосредоточены на матче против команды Хорватии. Игра с исландцами осталась в прошлом. Я обещаю, что в следующем матче вы увидите совершенно другую сборную Аргентины", - сказал Меркадо.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Аргентины Сборная Хорватии
Сегодня, 23:16
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не верю.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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