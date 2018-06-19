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32 года без плей-офф ЧМ. Можем повторить?
Сборная России никогда в своей истории не выходила в плей-офф чемпионатов мира, а команде Советского Союза подобное удавалось в далеком 1986 году, когда Игорю Акинфееву было несколько месяцев. Готов ли коллектив Станислава Черчесова установить историческое достижение и первым на ЧМ-2018 выйти из группы? Rusfootball.info попытается ответить на этот и другие насущные вопросы.
1. Резвый старт, который нахваливают не только свои, но и чужие;
2. Поражение там, где этого не должно было произойти;
3. Подсчет своих очков, очков соперника, последующий бездарный вылет.
Всем нам знаком этот график, по которому сборная России действует на последних крупных международных турнирах. Что же последует после яркого старта турнира и пяти забитых мячей, ответ узнаем через несколько часов. При самом благоприятном развитии событий команда Станислава Черчесова первой гарантирует себе место в плей-офф, ничья видится также не самым плохим результатом – египтянам придется забивать Саудовской Аравии как можно больше, а вот в случае поражения в третьем туре, с большой доли вероятности, в матче с Уругваем устроит только победа.
Сборная России перед стартом чемпионата мира и сборная России перед вторым туром группового этапа – это две совершенно разные команды. Она прервала длиную безвыигрышную серию, чуть ли не единственная одержала крупную победу, разделалась с критикой (это еще хорошо, что никто не послушал Милонова, предлагавшего штрафовать на 10 000 рублей за критику сборной) и вот уже Станислав Саламович из изгоя превратился в спасителя нации, а футболисты шутят после вопросов журналистов.
В этом деле главное – правильно распорядиться плодами победы. И полностью забыть нельзя, и не стоит почивать на лаврах, все понимают, против кого играли. Впрочем, Черчесов отметил, что таких настроений замечено не было, а при случае короны на головах будут немедленно сбиты. Главное, в этом плане спокойная обстановка, хотя того же Дзюбу лучше держать мотивированным, но у нас команда не из одних Артемов состоит.
Алан Дзагоев не сыграл даже тайм против Саудовской Аравии и был заменен на Дениса Черышева, один стеклянный игрок поменял другого. Впрочем, Денис отменно себя проявил, забил два эффектных гола, стал лучшим игроком встречи и на 99% гарантировал себе место в основном составе. В этом случае игрок «Вильярреала» займет место на левой бровке, а Александр Головин опустится в опорную зону (где встретит серьезное сопротивление в лице эль-Ненни), что можно было наблюдать ранее.
Второй проблемный вопрос – ситуация с форвардом. Федор Смолов стал одним из немногих, кто не может гордиться встречей против Саудовской Аравии (0 ударов в створ против слабейшей командой чемпионата, или Федя вновь будет доволен своей игрой), а вот его сменщик Артем Дзюба продуктивно воспользовался полученным временем – гол и голевая передача за полтайма. Казалось бы, тут все ясно, но многое будет зависеть от манеры игры сборной России. Если атаки также будут начинаться через длинные передачи, а соперник предпочтет высоко прессинговать (так было в матче Египет-Уругвай), то логичным видится выход Артема. Все-таки при Смолове цеплялись лишь за каждую вторую длинную передачу, а после выхода Дзюбы КПД значительно увеличился. Впрочем, не стоит, что забывать центральные защитники египтян куда выше (Габр – 1.94, Хегази – 1.95), хоть и был пропущен гол со стандарта (эль-Ненни проиграл единоборство). Так что здесь возможны варианты, но Саламович нас приучил, к тому, что гнет свою линию до конца.
Стоит напомнить, каким образом забивались голы в первом туре – это не какие-то комбинации, домашние заготовки, а исполнительское мастерство отдельных футболистов. Да, нам помогли прессинг и контрпрессинг, но ответит ли чем-нибудь еще сборная России, если эти элементы не сработают. Также бросается в глаза оторванность центральных полузащитников от связки Игнешевич-Кутепов, что приводит к проблемам с началом атаки, видимо, именно этим объясняется большое количество длинных передач в сторону Смолова, который выиграл лишь одну верховую дуэль. Оборона также тогда была далеко от идеала, и только отсутствие класса у игроков Саудовской Аравии помогло нам избежать пропущенных мячей – Египет на порядок выше.
Еще на пресс-конференции перед матчем Египет-Уругвай главный тренер первых отметил, что Салах готов к игре, но в итоге Мо так и не появился на поле. Возможно, имел место тактический просчет – у «фараонов» все складывалось неплохо, уругвайцы ничего не могли поделать с защитной линией египтян, выстроенной в два ряда, замены как раз были использованы для этих целей. К 90-й минуте у Купера все было схвачено – очко в матче с аутсайдером, а набирающий форму лидер получил отдых, но затем случился гол Хименеса, ставший неприятностью, но не похоронивший шансы. Все прекрасно понимают, что для африканцев все будет решаться во встречах с менее статусными Россией и Саудовской Аравией, где нет Годинов и Хименесов, но имеются проблемы в обороне, время Салаха на этом мундиале пришло.
Сейчас Салах, пожалуй, главный человек в Египте, а, возможно, и на всем африканском континенте, недаром власти Саудовской Аравии (что-то тут нечисто) подарили Мохамеду участок земли в священном для мусульман городе Мекка за выдающиеся заслуги. Для нас же важно, чтобы подобные подарки россияне ему не преподносили на фланге Юрия Жиркова. 34-летний защитник не имеет проблем с физикой, но должен выступить как в старые добрые, когда сжирал голландца Кейта, а сейчас для этого понадобится помощь соседа по флангу, который не особо любит защищаться.
Фигура Салаха настолько значительна, что ее приходится выносить в отдельный пункт. А что же остальной Египет? Заслуживает внимания хотя бы тот-факт, что лучшим игроком матча с Уругваем стал эль-Шенави, оставивший Суареса без хет-трика, как минимум. Вообще, главный тренер этой команды Эктор Купер когда-то был прогрессивным специалистом, но после серии проигранных финалов превратился в прагматика, который ставит команде оборонительную игру, позволившую «фараонам» впервые за продолжительный срок попасть на мундиаль. Схема 4-2-3-1, строгая игра в обороне и агрессивный прессинг – эти компоненты чуть не принесли Египту ничью с Уругваем.
России стоит опасаться контратак Египта, от которых вдоволь настрадались те же уругвайцы. Салах на своей ураганной скорости будет забегать за спины защитникам, в то же время, стягивая на себя игроков. В таких ситуациях на первый план может выйти 32-летний эль-Саид, играющий на позиции «десятки» и не имеющий проблем с продвижением мяча. Чтобы разбить отличную организацию в обороне, нужно противопоставить игру на высоких скоростях (не наш вариант), или индивидуальные действия (как с Аравией), но тут важно не увлечься и не пропустить контратаку, которые успели стать визитной карточкой Египта. К слову, если команде Эктора Купера все же получится взять 3 очка, то это будет первая победа «фараонов» за все время вступлений в финальной части чемпионатов мира.
Нет, но сегодня сборная России одним матчем может вернуть все, что медленно теряла в течение двух лет, а Черчесов из самого ненавидимого тренера имеет шанс превратиться в того человека, благодаря которому Россия впервые в истории выйдет в плей-офф чемпионата мира. Конечно, смотреть матч будет не вся страна, здесь не добиться фантастических 99,6 % Исландии, но солидная поддержка будет обеспечена. Хочется также, чтобы на стадионе среди болельщиков было единение и активность, в матче открытия этого так не хватало. У игроков сборной России есть уникальная возможность вписать свое имя в историю – или все повторится по сценарию, указанному вначале, или же мы получим одну из самых важных вещей в спорте и жизни – наследие.
Иван Уральский, которому сегодня приснилось, что Россия проиграла и Египту и Уругваю, он надеется, что это не вещий сон. Rusfootball.info
Расклады в группе
1. Резвый старт, который нахваливают не только свои, но и чужие;
2. Поражение там, где этого не должно было произойти;
3. Подсчет своих очков, очков соперника, последующий бездарный вылет.
Всем нам знаком этот график, по которому сборная России действует на последних крупных международных турнирах. Что же последует после яркого старта турнира и пяти забитых мячей, ответ узнаем через несколько часов. При самом благоприятном развитии событий команда Станислава Черчесова первой гарантирует себе место в плей-офф, ничья видится также не самым плохим результатом – египтянам придется забивать Саудовской Аравии как можно больше, а вот в случае поражения в третьем туре, с большой доли вероятности, в матче с Уругваем устроит только победа.
Атмосфера
Сборная России перед стартом чемпионата мира и сборная России перед вторым туром группового этапа – это две совершенно разные команды. Она прервала длиную безвыигрышную серию, чуть ли не единственная одержала крупную победу, разделалась с критикой (это еще хорошо, что никто не послушал Милонова, предлагавшего штрафовать на 10 000 рублей за критику сборной) и вот уже Станислав Саламович из изгоя превратился в спасителя нации, а футболисты шутят после вопросов журналистов.
В этом деле главное – правильно распорядиться плодами победы. И полностью забыть нельзя, и не стоит почивать на лаврах, все понимают, против кого играли. Впрочем, Черчесов отметил, что таких настроений замечено не было, а при случае короны на головах будут немедленно сбиты. Главное, в этом плане спокойная обстановка, хотя того же Дзюбу лучше держать мотивированным, но у нас команда не из одних Артемов состоит.
Кадры решают все
Алан Дзагоев не сыграл даже тайм против Саудовской Аравии и был заменен на Дениса Черышева, один стеклянный игрок поменял другого. Впрочем, Денис отменно себя проявил, забил два эффектных гола, стал лучшим игроком встречи и на 99% гарантировал себе место в основном составе. В этом случае игрок «Вильярреала» займет место на левой бровке, а Александр Головин опустится в опорную зону (где встретит серьезное сопротивление в лице эль-Ненни), что можно было наблюдать ранее.
Второй проблемный вопрос – ситуация с форвардом. Федор Смолов стал одним из немногих, кто не может гордиться встречей против Саудовской Аравии (0 ударов в створ против слабейшей командой чемпионата, или Федя вновь будет доволен своей игрой), а вот его сменщик Артем Дзюба продуктивно воспользовался полученным временем – гол и голевая передача за полтайма. Казалось бы, тут все ясно, но многое будет зависеть от манеры игры сборной России. Если атаки также будут начинаться через длинные передачи, а соперник предпочтет высоко прессинговать (так было в матче Египет-Уругвай), то логичным видится выход Артема. Все-таки при Смолове цеплялись лишь за каждую вторую длинную передачу, а после выхода Дзюбы КПД значительно увеличился. Впрочем, не стоит, что забывать центральные защитники египтян куда выше (Габр – 1.94, Хегази – 1.95), хоть и был пропущен гол со стандарта (эль-Ненни проиграл единоборство). Так что здесь возможны варианты, но Саламович нас приучил, к тому, что гнет свою линию до конца.
После Аравии
Стоит напомнить, каким образом забивались голы в первом туре – это не какие-то комбинации, домашние заготовки, а исполнительское мастерство отдельных футболистов. Да, нам помогли прессинг и контрпрессинг, но ответит ли чем-нибудь еще сборная России, если эти элементы не сработают. Также бросается в глаза оторванность центральных полузащитников от связки Игнешевич-Кутепов, что приводит к проблемам с началом атаки, видимо, именно этим объясняется большое количество длинных передач в сторону Смолова, который выиграл лишь одну верховую дуэль. Оборона также тогда была далеко от идеала, и только отсутствие класса у игроков Саудовской Аравии помогло нам избежать пропущенных мячей – Египет на порядок выше.
Бог Мо
Еще на пресс-конференции перед матчем Египет-Уругвай главный тренер первых отметил, что Салах готов к игре, но в итоге Мо так и не появился на поле. Возможно, имел место тактический просчет – у «фараонов» все складывалось неплохо, уругвайцы ничего не могли поделать с защитной линией египтян, выстроенной в два ряда, замены как раз были использованы для этих целей. К 90-й минуте у Купера все было схвачено – очко в матче с аутсайдером, а набирающий форму лидер получил отдых, но затем случился гол Хименеса, ставший неприятностью, но не похоронивший шансы. Все прекрасно понимают, что для африканцев все будет решаться во встречах с менее статусными Россией и Саудовской Аравией, где нет Годинов и Хименесов, но имеются проблемы в обороне, время Салаха на этом мундиале пришло.
Сейчас Салах, пожалуй, главный человек в Египте, а, возможно, и на всем африканском континенте, недаром власти Саудовской Аравии (что-то тут нечисто) подарили Мохамеду участок земли в священном для мусульман городе Мекка за выдающиеся заслуги. Для нас же важно, чтобы подобные подарки россияне ему не преподносили на фланге Юрия Жиркова. 34-летний защитник не имеет проблем с физикой, но должен выступить как в старые добрые, когда сжирал голландца Кейта, а сейчас для этого понадобится помощь соседа по флангу, который не особо любит защищаться.
Египет
Фигура Салаха настолько значительна, что ее приходится выносить в отдельный пункт. А что же остальной Египет? Заслуживает внимания хотя бы тот-факт, что лучшим игроком матча с Уругваем стал эль-Шенави, оставивший Суареса без хет-трика, как минимум. Вообще, главный тренер этой команды Эктор Купер когда-то был прогрессивным специалистом, но после серии проигранных финалов превратился в прагматика, который ставит команде оборонительную игру, позволившую «фараонам» впервые за продолжительный срок попасть на мундиаль. Схема 4-2-3-1, строгая игра в обороне и агрессивный прессинг – эти компоненты чуть не принесли Египту ничью с Уругваем.
России стоит опасаться контратак Египта, от которых вдоволь настрадались те же уругвайцы. Салах на своей ураганной скорости будет забегать за спины защитникам, в то же время, стягивая на себя игроков. В таких ситуациях на первый план может выйти 32-летний эль-Саид, играющий на позиции «десятки» и не имеющий проблем с продвижением мяча. Чтобы разбить отличную организацию в обороне, нужно противопоставить игру на высоких скоростях (не наш вариант), или индивидуальные действия (как с Аравией), но тут важно не увлечься и не пропустить контратаку, которые успели стать визитной карточкой Египта. К слову, если команде Эктора Купера все же получится взять 3 очка, то это будет первая победа «фараонов» за все время вступлений в финальной части чемпионатов мира.
Матч жизни?
Нет, но сегодня сборная России одним матчем может вернуть все, что медленно теряла в течение двух лет, а Черчесов из самого ненавидимого тренера имеет шанс превратиться в того человека, благодаря которому Россия впервые в истории выйдет в плей-офф чемпионата мира. Конечно, смотреть матч будет не вся страна, здесь не добиться фантастических 99,6 % Исландии, но солидная поддержка будет обеспечена. Хочется также, чтобы на стадионе среди болельщиков было единение и активность, в матче открытия этого так не хватало. У игроков сборной России есть уникальная возможность вписать свое имя в историю – или все повторится по сценарию, указанному вначале, или же мы получим одну из самых важных вещей в спорте и жизни – наследие.
Иван Уральский, которому сегодня приснилось, что Россия проиграла и Египту и Уругваю, он надеется, что это не вещий сон. Rusfootball.info
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