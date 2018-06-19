Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26758
Политика и события в стране и мире 4746
Ростовские футбольные новости 552
Ситуация на юго-востоке Украины 119660
кто чо любит пажрать? 3203
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 96
Зенит 104694
Курилка 1535

Новости партнеров

Мостовой: в воротах у Египта пенсионер - любой удар и этот парень даже не сможет прыгнуть

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение об огромном минусе сборной Египта.

"Команда очень добротная, неплохо защищается, держит мяч, но у них есть огромный минус. Основной вратарь и капитан команды Эсаме Эль-Хадари. Этому парню 45 лет. Да он же пенсионер! Любой удар и он не сможет прыгнуть и достать мяч", – сказал Мостовой.

Матч ТВ
Теги: Мостовой Сборная Египта
Сегодня, 11:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(2)
№12 Написал: ale Вятка (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
наши если в товарняках ни разу не попадали в створ. получается можно вообще без вратаря играть египтянам


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 12:49) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дурак ты Санька, те кто не могут прыгать играют в РФПЛ и ФНЛ, поэтому наш футбол по рейтенгу ниже некуда. Мостовой будь мужиком хватит как базарная баба стервозничать.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
да он до 45 дожил и не пил - не курил никогда после каждого матча в кабаке, как это делали наши... так что, он в состоянии прыгнуть, не переживайте за него...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№9 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 12:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Коляс
Начинается!
В случае нашей победы скажут : Египет - двор и вообще в воротох пенсионер.

Да так и будет

Цитата: matroskin

С хера ли? Ему ещё 15 лет до пенсии... И это только пока, а так вообще может придётся штанги до 65 обнимать)))) Раз уж тему пенсии озвучил россиянин (Мостово

Чтобы круто насрать народу, нужна и вишенка покрупнее, так что жду наших в 1/4. Это я ещё по божески


--------------------
Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:05) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Что за народ у нас такой. Шапками всех закидают, а потом обосрутся. А ещё сегодня на стадионе будет парад тупых пёзд.Самые заинтересованные болельщики будут делать свои фоточки для инстанрама


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Коляс
Начинается!
В случае нашей победы скажут : Египет - двор и вообще в воротох пенсионер.

Страшно подумать, что скажут, если ... flushed

Нет! Уж лучше побеждать... А потом пусть говорят.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№6 Написал: Buiser812 (Сегодня, 11:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Шапкозакидательство началось... как мы любим такие вещи, потом главное оправдываться не хочется, а только утверждать что я вот говорил...


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 11:50) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Начинается!
В случае нашей победы скажут : Египет - двор и вообще в воротох пенсионер.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Уже празднуют победу ?
Как бы плакать не пришлось, торопитесь господа.
Хотя так хочется победы.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: matroskin Чебоксары-МО (Сегодня, 11:36) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Команда очень добротная, неплохо защищается, держит мяч, но у них есть огромный минус. Основной вратарь и капитан команды Эсаме Эль-Хадари. Этому парню 45 лет. Да он же пенсионер! Любой удар и он не сможет прыгнуть и достать мяч", – сказал Мостовой.


С хера ли? Ему ещё 15 лет до пенсии... И это только пока, а так вообще может придётся штанги до 65 обнимать)))) Раз уж тему пенсии озвучил россиянин (Мостовой) smile


--------------------
Внуки российских футболистов никогда не напишут на машине "Спасибо деду за победу!" (С)
Регистрация: 13.08.2009 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:29) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
дадада..
мы закидаем всех, и, если закончатся шапки, добьём врага валенками..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:26) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да он же пенсионер! Любой удар и он не сможет прыгнуть и достать мяч", – сказал Мостовой.

Саня - приколист. Хотя понятно - потихоньку пошел сегодня мандраж у всех... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.