Мостовой: в воротах у Египта пенсионер - любой удар и этот парень даже не сможет прыгнуть

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение об огромном минусе сборной Египта."Команда очень добротная, неплохо защищается, держит мяч, но у них есть огромный минус. Основной вратарь и капитан команды Эсаме Эль-Хадари. Этому парню 45 лет. Да он же пенсионер! Любой удар и он не сможет прыгнуть и достать мяч", – сказал Мостовой.