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Франция, пора играть! Месси, пора тащить! Интриги восьмого дня чемпионата мира
Датчане и австралийцы разогреют телезрителей матчем в Самаре, Франция попробовать найти свою игру на "Екатерибург Арене", которая станет перуанской, а Лионель Месси должен будет включить режим Криштиану и притащить свою сборную в матче против очень сильного соперника. Rusfootball.info предвкушает сегодняшние матчи чемпионата мира.
Самаре опять не повезло с матчем?
Чемпионат мира в Самаре стартовал игрой между Коста-Рикой и Сербией. Не сказать, что перед матчем ощущалась атмосфера большого праздника – лютые сербские фанаты в город приехать не смогли, обычные любители футбола напоминали наших кузьмичей, а уныленькие костариканцы ничем не напоминали других представителей испаноязычной Америки. Ещё и на трибунах и те, и другие, сидели вперемешку – рассредоточение тоже не помогало активной и слаженной поддержке, хотя российские болельщики старались поддерживать сербов.
Игра тоже не давала огня, и сегодня ничто не предвещает улучшения ситуации. И датчане, и австралийцы первый тур сыграли хорошо, но не особо зрелищно. И тех, и других будут поддерживать немногочисленные болельщики. Тут, несмотря на долгий перелёт, у австралийцев должны быть преимущество – в Казани болельщики в жёлтом оккупировали почти 4 сектора и были очень заметны, но в сравнении с теми же перуанцами всё это меркнет.
Французы снова сыграют в гостях
А вот в Екатеринбурге будет круто! И в первую очередь не из-за приезда топ-сборной. Перуанские фанаты своей 30-тысячной армией на прошлой неделе захватили Саранск. В Екатеринбурге перуанцев, наверное, будет поменьше, но шикарная атмосфера на стадионе обеспечена, даже если он снова не заполнится.
Увы, на игре Уругвай-Египет на самом маленьком стадионе зияли самые большие пустоты этого чемпионата мира. Но сегодня и матч начнётся не рано, в 20 часов по местному времени, и топ-сборная приезжает – есть все основания надеяться на 35 тысяч зрителей. Правда, поддерживать трибуны будут одну сборную – в Казани не такие уж многочисленные австралийцы без проблем убрали французских болельщиков, которых до Екатеринбурга доберётся ещё меньше.
Кого выберет Дешам?
С Австралией Франция сыграла очень скверно и выиграла даже не на классе, а на фарте. Достаточно сказать, что без использования VAR и системы определения взятия ворот, трёхцветные вообще могли остаться без единого гола. Потому стоит ждать от Дидье Дешама инноваций. Уже по ходу прошлого матча он сменил Гризманна и Дембеле. Конечно, вряд ли Антуан отправится на скамейку, но на Евро во многом под него Дешам изменил схему.
Аналитик Александр Дорский предполагает, что Франция снова может прийти к 4-4-2 или 4-3-1-2, где Гризманн будет действовать на любимой позиции под нападающим. В любом случае, у Дешама такой выбор игроков, что не пробовать разные варианты и выставлять всё то же самое после такой плохой игры он не имеет права. А поиск и изменения – это всегда интересно.
Затащит ли Месси?
Лео, пора. Вчера в матче с Марокко Криштиану наглядно показал, как можно вытащить команду, которая играет хуже соперника. Сборная Хорватии вполне способна сыграть лучше Аргентины, но, опять же, пример КриРо показывает, что это не гарантирует победу, если в составе соперника есть такой игрок.
В матче с Исландией Месси не забил пенальти и поставил свою команду в сложное положение, из которого и должен её вытаскивать. Лука Модрич наверняка подскажет тренеру, как действовать против Лео. Возможно, под это дело даже будет поднят Матео Ковачич, хотя последний эксперимент «Реала» с персональной опекой Месси получился неудачным.
В любом случае, матч обещает быть интереснейшим. Хорватия не должна становиться автобусом – для этого в составе команды слишком умные и классные атакующие игроки, которые без больших проблем разобрались с Нигерией и вполне способны повторить успех в матче с Аргентиной, у которой нет других явных преимуществ перед Хорватией, кроме Месси. В любом случае, Нижнему Новгороду очень повезло с матчем.
Кто вылетит сегодня?
На грани после первого тура оказались Австралия и Перу. И если «соккеруз» вполне по силам победить Данию, то шансы перуанцев на бумаге выглядят совсем слабо. Будет обидно, если эта яркая команда вылетит так рано. Чуть меньше года назад мы все переживали из-за непопадания на чемпионат сборной Чили, но перуанские болельщики делают всё, чтобы жалеть ни о чём не пришлось. Футболисты на поле тоже хороши, но в матче с Данией свои моменты перуанская команда не использовала. Но если сегодня удача будет сопутствовать Фарфану и компании, нынешнюю Францию они могут и обыграть.
Аргентина с Хорватией сегодня в любом случае не вылетят, но после первого тура в более сложном положении команда Месси. Конечно, с менее дисциплинированной и терпеливой Нигерией играть легче, чем с Исландией. Возможно, Аргентине даже комфортнее будет играть с Хорватией, но давление ответственности неминуемо ляжет на игроков Хорхе Сампаоли.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Самаре опять не повезло с матчем?
Чемпионат мира в Самаре стартовал игрой между Коста-Рикой и Сербией. Не сказать, что перед матчем ощущалась атмосфера большого праздника – лютые сербские фанаты в город приехать не смогли, обычные любители футбола напоминали наших кузьмичей, а уныленькие костариканцы ничем не напоминали других представителей испаноязычной Америки. Ещё и на трибунах и те, и другие, сидели вперемешку – рассредоточение тоже не помогало активной и слаженной поддержке, хотя российские болельщики старались поддерживать сербов.
Игра тоже не давала огня, и сегодня ничто не предвещает улучшения ситуации. И датчане, и австралийцы первый тур сыграли хорошо, но не особо зрелищно. И тех, и других будут поддерживать немногочисленные болельщики. Тут, несмотря на долгий перелёт, у австралийцев должны быть преимущество – в Казани болельщики в жёлтом оккупировали почти 4 сектора и были очень заметны, но в сравнении с теми же перуанцами всё это меркнет.
Французы снова сыграют в гостях
А вот в Екатеринбурге будет круто! И в первую очередь не из-за приезда топ-сборной. Перуанские фанаты своей 30-тысячной армией на прошлой неделе захватили Саранск. В Екатеринбурге перуанцев, наверное, будет поменьше, но шикарная атмосфера на стадионе обеспечена, даже если он снова не заполнится.
Увы, на игре Уругвай-Египет на самом маленьком стадионе зияли самые большие пустоты этого чемпионата мира. Но сегодня и матч начнётся не рано, в 20 часов по местному времени, и топ-сборная приезжает – есть все основания надеяться на 35 тысяч зрителей. Правда, поддерживать трибуны будут одну сборную – в Казани не такие уж многочисленные австралийцы без проблем убрали французских болельщиков, которых до Екатеринбурга доберётся ещё меньше.
Кого выберет Дешам?
С Австралией Франция сыграла очень скверно и выиграла даже не на классе, а на фарте. Достаточно сказать, что без использования VAR и системы определения взятия ворот, трёхцветные вообще могли остаться без единого гола. Потому стоит ждать от Дидье Дешама инноваций. Уже по ходу прошлого матча он сменил Гризманна и Дембеле. Конечно, вряд ли Антуан отправится на скамейку, но на Евро во многом под него Дешам изменил схему.
Аналитик Александр Дорский предполагает, что Франция снова может прийти к 4-4-2 или 4-3-1-2, где Гризманн будет действовать на любимой позиции под нападающим. В любом случае, у Дешама такой выбор игроков, что не пробовать разные варианты и выставлять всё то же самое после такой плохой игры он не имеет права. А поиск и изменения – это всегда интересно.
Затащит ли Месси?
Лео, пора. Вчера в матче с Марокко Криштиану наглядно показал, как можно вытащить команду, которая играет хуже соперника. Сборная Хорватии вполне способна сыграть лучше Аргентины, но, опять же, пример КриРо показывает, что это не гарантирует победу, если в составе соперника есть такой игрок.
В матче с Исландией Месси не забил пенальти и поставил свою команду в сложное положение, из которого и должен её вытаскивать. Лука Модрич наверняка подскажет тренеру, как действовать против Лео. Возможно, под это дело даже будет поднят Матео Ковачич, хотя последний эксперимент «Реала» с персональной опекой Месси получился неудачным.
В любом случае, матч обещает быть интереснейшим. Хорватия не должна становиться автобусом – для этого в составе команды слишком умные и классные атакующие игроки, которые без больших проблем разобрались с Нигерией и вполне способны повторить успех в матче с Аргентиной, у которой нет других явных преимуществ перед Хорватией, кроме Месси. В любом случае, Нижнему Новгороду очень повезло с матчем.
Кто вылетит сегодня?
На грани после первого тура оказались Австралия и Перу. И если «соккеруз» вполне по силам победить Данию, то шансы перуанцев на бумаге выглядят совсем слабо. Будет обидно, если эта яркая команда вылетит так рано. Чуть меньше года назад мы все переживали из-за непопадания на чемпионат сборной Чили, но перуанские болельщики делают всё, чтобы жалеть ни о чём не пришлось. Футболисты на поле тоже хороши, но в матче с Данией свои моменты перуанская команда не использовала. Но если сегодня удача будет сопутствовать Фарфану и компании, нынешнюю Францию они могут и обыграть.
Аргентина с Хорватией сегодня в любом случае не вылетят, но после первого тура в более сложном положении команда Месси. Конечно, с менее дисциплинированной и терпеливой Нигерией играть легче, чем с Исландией. Возможно, Аргентине даже комфортнее будет играть с Хорватией, но давление ответственности неминуемо ляжет на игроков Хорхе Сампаоли.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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