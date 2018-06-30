Матс Хуммельс: у многих сильных команд проблемы, но они смогли их преодолеть, а мы - нет

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс после поражения от Кореи, которое привело к вылету действующих чемпионов с чемпионата мира, не смог рассказать о причинах такого итога, передаёт корреспондентИван Уральский.- Конечно, мы сильно разочарованы и результатом, и нашей игрой на чемпионате мира. У нас были очень высокие ожидания от турнира, но ни в одной из игр мы не показали свой уровень, не могли быть довольны собой. Теперь нам нужно проанализировать случившееся.- Я не могу объяснить, что произошло. В матче с Мексикой у нас ничего не получалось. Следующие две игры мы провели лучше, но всё равно этого было недостаточно. Я не знаю, почему мы не смогли сыграть так, как планировали и как хотели.Нас подвела и реализация. У меня был отличный момент сегодня, даже несколько. Я попал по мячу плечом, а не головой, сыграл неудачно. У нас было 3-4 больших момента, которые надо использоваться. То же самое было и в матче с Мексикой.- Кризис? Небольшой или большой, я пока не знаю. Конечно, мы хотим всегда побеждать, но на этот раз не получилось. Здесь у многих сильных команд были проблемы, но они смогли их преодолеть, мы нет.