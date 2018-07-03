Швеция – Швейцария: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Стали известны имена футболистов, вошедших в стартовые составы сборных Швеции и Швейцарии на матч команд в 1/8 финала чемпионата мира–2018.Состав сборной Швеции: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Линделёф, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинсон, Олбин Экдаль, Маркус Берг, Эмиль Форсберг, Густав Свенссон, Виктор Классон, Ола Тойвонен.Состав сборной Швейцарии: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Михаэль Ланг, Гранит Джака, Валон Бехрами, Рикардо Родригес, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Йосип Дрмич, Йохан Джуру, Шердан Шакири.