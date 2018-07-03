Харри Кейн – первый игрок с 1939 года, забивавший за Англию в шести играх подряд

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил гол с пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Колумбии.Форвард забивает за национальную сборную в шестой игре подряд. В последний раз аналогичного достижения добился Томми Лоутон в 1939 году.