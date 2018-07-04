Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело!

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал об исполнении послематчевого пенальти в игре с Испанией."Когда выбрали, кто будет бить пенальти, я устал настолько, что выцеливать было тяжело. У меня просто сводило ноги! Тогда решил: пробью по центру на силу. Думал, Де Хеа прыгнет в угол. В какой-то степени мне повезло — ударил низом, и он не успел сложиться. Слава Богу, что залетело!", — сказал Головин.