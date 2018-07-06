Уругвайцы со слезами на глазах поблагодарили болельщиков после поражения от Франции

#URUFRA | Saludo final del plantel celeste a los hinchas presentes en el Estadio Nizhny Novgorod.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/H6cFtFYC4W — Selecci?n Uruguaya (@Uruguay) July 6, 2018

Сборная Уругвая проиграла команде Франции (0:2) в 1/4 финала чемпионата мира.По окончании игры латиноамериканцы нашли в себе силы и со слезами на глазах поблагодарили болельщиков на стадионе "Нижний Новгород" за поддержку.