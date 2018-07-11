Футбол вне политики. Англия и Хорватия – кто больше насолил России

Открытие

Луч света в темном царстве

Орлы!

Братья украинцы

Чемпионство Англии спасет карьеру Терезе Мэй?

Враг народа

Сегодня во втором полуфинале чемпионата мира встречаются Англия и Хорватия – страны, о которых в последнее время много говорилось в политическом контекстеза несколько дней до окончания мундиаля вспоминает взаимоотношения политики и игры №1 во всем мире на нашем турнире.Открытие чемпионата мира удалось на славу. С художественной точки зрения все было практически идеально, но на следующее утро 99% разговоров было посвящено среднему пальцу Робби Уильямса, который был показан в конце выступления певца. По самой популярной версии «фак» был посвящен британскому парламенту, который раскритиковал певца за согласие выступить на церемонии открытия, не стоит забывать, что России в международном сообществе объявлен бойкот.Именно последним фактом можно объяснить малое количество глав государств на церемонии открытия. Конечно, 20 президентов – не так мало, на первый взгляд, цифра, но не стоит забывать, что они представляли такие «ведущие страны», как, например, Руанду, Азербайджан, Боливию, Кыргызстан. Из стран-участников чемпионата мира Россию посетил только президент Панамы и наследный принц Саудовской Аравии, который принимал извинения от Путина за голы сборной России. Если бы не политическая изоляция, то представительство на открытии могло быть гораздо более внушительным.Стоит добавить, что некоторые главы государств успели посетить Россию во время чемпионата и поддержали свои команды. Так, в Ростов-на-Дону на матч с Бразилией приезжал президент швейцарской конфедерации Ален Берсе, представители Швеции также поболели за свою команду. А Колинда Грабар-Китарович, глава Хорватии, влюбила в себя Россию не только своей физической формой, но и простотой – в Сочи она прибыла обычным рейсом, праздновала победу вместе со своей сборной, а в Нижнем Новгороде наблюдала за матчем прямо с трибуны, пройдя по паспорту болельщика, и фотографировалась со всеми желающими.Отличная игра сборной Франции, кроме матча с Данией, не осталась незамеченной и со стороны президента этой страны Эммануэля Макрона, который посетил полуфинал против Бельгии. В мае он заявил о том, что поедет на чемпионат мира только в том случае, если триумфаторы мундиаля 1998 года выйдут в четвертьфинал. Глава государства оказался человеком слова и сдержал свое обещание. Кроме того, на этом полуфинале побывала и королевская чета из Бельгии.Из представителей «Большой восьмерки» нашу страну почтила вниманием принцесса Японии Хисако Такамада, побывавшая в Саранске, Екатеринбурге и Казани. Также третью столицу России посетил экс-президент Франции Николя Саркози, отметивший фантастическую атмосферу турнира. Эти примеры показывают, что лозунг «Футбол вне политики» еще имеет шансы на жизнь.Остается пожалеть, что в Россию по известным причинам не приехал президент Исландии, зажигавший во время чемпионата Европы. Компанию ему тогда составляли министр финансов и министр транспорта, естественно они болели в фанатском секторе.Матч Сербия-Щвейцария стал одним из самых ярких во втором туре группового этапа, но это идет ни в какое сравнение с тем, что произошло после игры, во время которой выходцы из Косово Шакири (кроме того, он вышел в бутсах с флагом Косово) и Джака отпраздновали свои голы, сложив две руки и образовав орла – символ Албании. Джердан может сколько угодно говорить о том, что он не вкладывал особого смысла в свои действия, но делать это против Сербии, прямого участника того самого балканского конфликта, форменное безобразие. ФИФА решила не наказывать тройку игроков (туда еще примкнул и Лихштайнер, повторивший жест) дисквалификациями, ограничившись штрафами.Тут же изо всех щелей повылазили гордые албанцы, а премьер-министр страны даже захотел за футболистов заплатить штраф и создал в банке счет специально под это дело.Нет смысла пересказывать ситуацию Виды и Вукоевича. Здесь следует уяснить пару моментов. Да, они поступили совершенно глупо, произнеся эти слова, о значении которых догадывались («Слава Украине» не кричат на каждом шагу), но не выложили это в открытый доступ, а отправили своим друзьям на Украину, откуда понеслось злорадство, не ото всех, конечно. И вот уже президент ФФУ приходит в Верховную раду в майке Хорватии, хочет взять на себя долг Вукоевича (кстати, он в киевском "Динамо" на контракте) , а страница ФИФА в «Фейсбуке» заблокирована после тысяч сообщений «Слава Украине». Даже комментировать это не стоит, конечно, можно говорить об уважении к украинскому народу, но не через час после того, как была обыграна сборная страны, которая состоит в непростых отношениях с Незалежной.Вчерашний день начался с того, что появилось новое видео с Видой, на котором звучит фраза ««Всем привет, «Белград», гори». Не стоит сразу нападать на хорвата, «Белград» - это всего лишь сербский ресторан в Киеве, владелец которого является приятелем Домагоя. В ролике также можно заметить Ивицу Олича, который поет сербскую песню о кафане. Это видео появилось в фейсбуке украинского блоггера Данило Яковлева и адресовано друзьям футболиста, хоть и встречается выражение «Слава Украине».Тут можно вспомнить очень правильные слова Василия Уткина, который сказал, что, спортсмены, приезжающие на такие статусные соревнования, не имеют свободы для высказываний, связанных с политикой, их предупреждают, как было с Россией на Олимпиаде-2018. Вида предполагал, что за него будет отвечать федерация, которая, естественно, не будет выгонять из сборной основного защитника, отправив в ссылку Вукоевича (хотя он не произносил «Слава Украине»), пользы от которого сейчас немного.Скорее всего, Вида и Вукоевич не имели злых намерений, отправляя ролики своим друзьям, но вот эти друзья, если их можно так назвать, знатно подставили хорватов, вплоть до отстранения одного из них. Эти люди точно знали, на что шли и были в курсе подтекста слов, звучащих в видео, и желали быть причастными хоть каким-то образом к патриотическому поступку, как и албанцы в случае с Шакири и Джакой.Премьер-министр Великобритании не раз заявляла, что не поедет на чемпионат мира из-за предполагаемого причастия России к отравлению Скрипалей, после попадания Англии в четвертьфинал политику было отправлено еще одно приглашение, оно также не было рассмотрено, но в ближайшее время все может поменяться. Всему виной политическое положение Мэй, сейчас ее карьера трещит по швам – ее политика провалилась по всем принципиальным вопросам, ее правительство стремительным образом распадается (Дэвис, Джонсон на днях ушли в отставку) и предполагаемое чемпионство может стать той соломкой, за которую зацепится Тереза.Тут можно вспомнить 1990-й год, когда спустя пару месяцев после поражения в полуфинале от ФРГ со своего поста ушла великая и ужасная Маргарет Тэтчер. Многие британцы осознали, что власть и местные СМИ прилично попугали свой народ в отношении чемпионата мира в России, где вышло все довольно дружелюбно (тогда как сами британцы кричали «Зиг хайль» в баре Волгограда). У Мэй еще есть шансы спасти свою партию от досрочной потери власти, а для этого нужна победа и изменение своего мнения.Так поступил, например, защитник сборной Англии Роуз, опасавшийся расизма в России, стоит напомнить, что именно Англия целые столетия не чуралась этого явления, а не наша страна. На полуфинал с Хорватией приедет его семья, он лично убедился, что здесь все настроены достаточно добродушно.Хорватов, в первую очередь, Виду, сегодня будет ожидать горячий прием, но и у англичан есть повод переживать, особенно после того, как был изуродован памятник Федору Черенкову. Холл Руфус уже принес извинения. В школе часто бывает такое, что тебе стоит извиниться, и ты извиняешься, не зная за что, потому что тебе сказали. На мой взгляд в ситуации с этим английским фанатом то же самое, взгляните хотя бы на его слова: «Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения». Вряд ли бы стали ставить памятник человеку просто так.Из-за хорватов досталось также Новаку Джоковичу, знаменитому сербскому теннисисту, который заявил, что после вылета собственной сборной он будет поддерживать «шашечных». Реакция не заставила себя долго ждать, вот как отреагировал на это решение сербский депутат Владимир Джуканович: «Только идиоты могут поддерживать сборную Хорватии. Новаку не стыдно? Он, конечно, национальный герой. Я благодарен ему за все. Но поддерживать Хорватию? Меня это сводит с ума. Люди, которые поддерживают хорватов, а не Россию, например, они умалишенные, их нужно изолировать». Вот и братушки дали о себе знать. Кстати, президент Сербии поддерживал Россию.