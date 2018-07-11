Футбол вне политики. Англия и Хорватия – кто больше насолил России

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Футбол вне политики. Англия и Хорватия – кто больше насолил России

Сегодня во втором полуфинале чемпионата мира встречаются Англия и Хорватия – страны, о которых в последнее время много говорилось в политическом контексте. Rusfootball.info за несколько дней до окончания мундиаля вспоминает взаимоотношения политики и игры №1 во всем мире на нашем турнире.










Открытие

Открытие чемпионата мира удалось на славу. С художественной точки зрения все было практически идеально, но на следующее утро 99% разговоров было посвящено среднему пальцу Робби Уильямса, который был показан в конце выступления певца. По самой популярной версии «фак» был посвящен британскому парламенту, который раскритиковал певца за согласие выступить на церемонии открытия, не стоит забывать, что России в международном сообществе объявлен бойкот.

Футбол вне политики. Англия и Хорватия – кто больше насолил России


Именно последним фактом можно объяснить малое количество глав государств на церемонии открытия. Конечно, 20 президентов – не так мало, на первый взгляд, цифра, но не стоит забывать, что они представляли такие «ведущие страны», как, например, Руанду, Азербайджан, Боливию, Кыргызстан. Из стран-участников чемпионата мира Россию посетил только президент Панамы и наследный принц Саудовской Аравии, который принимал извинения от Путина за голы сборной России. Если бы не политическая изоляция, то представительство на открытии могло быть гораздо более внушительным.

Луч света в темном царстве

Стоит добавить, что некоторые главы государств успели посетить Россию во время чемпионата и поддержали свои команды. Так, в Ростов-на-Дону на матч с Бразилией приезжал президент швейцарской конфедерации Ален Берсе, представители Швеции также поболели за свою команду. А Колинда Грабар-Китарович, глава Хорватии, влюбила в себя Россию не только своей физической формой, но и простотой – в Сочи она прибыла обычным рейсом, праздновала победу вместе со своей сборной, а в Нижнем Новгороде наблюдала за матчем прямо с трибуны, пройдя по паспорту болельщика, и фотографировалась со всеми желающими.



Отличная игра сборной Франции, кроме матча с Данией, не осталась незамеченной и со стороны президента этой страны Эммануэля Макрона, который посетил полуфинал против Бельгии. В мае он заявил о том, что поедет на чемпионат мира только в том случае, если триумфаторы мундиаля 1998 года выйдут в четвертьфинал. Глава государства оказался человеком слова и сдержал свое обещание. Кроме того, на этом полуфинале побывала и королевская чета из Бельгии.

Из представителей «Большой восьмерки» нашу страну почтила вниманием принцесса Японии Хисако Такамада, побывавшая в Саранске, Екатеринбурге и Казани. Также третью столицу России посетил экс-президент Франции Николя Саркози, отметивший фантастическую атмосферу турнира. Эти примеры показывают, что лозунг «Футбол вне политики» еще имеет шансы на жизнь.

Остается пожалеть, что в Россию по известным причинам не приехал президент Исландии, зажигавший во время чемпионата Европы. Компанию ему тогда составляли министр финансов и министр транспорта, естественно они болели в фанатском секторе.

Орлы!

Матч Сербия-Щвейцария стал одним из самых ярких во втором туре группового этапа, но это идет ни в какое сравнение с тем, что произошло после игры, во время которой выходцы из Косово Шакири (кроме того, он вышел в бутсах с флагом Косово) и Джака отпраздновали свои голы, сложив две руки и образовав орла – символ Албании. Джердан может сколько угодно говорить о том, что он не вкладывал особого смысла в свои действия, но делать это против Сербии, прямого участника того самого балканского конфликта, форменное безобразие. ФИФА решила не наказывать тройку игроков (туда еще примкнул и Лихштайнер, повторивший жест) дисквалификациями, ограничившись штрафами.

Тут же изо всех щелей повылазили гордые албанцы, а премьер-министр страны даже захотел за футболистов заплатить штраф и создал в банке счет специально под это дело.



Братья украинцы

Нет смысла пересказывать ситуацию Виды и Вукоевича. Здесь следует уяснить пару моментов. Да, они поступили совершенно глупо, произнеся эти слова, о значении которых догадывались («Слава Украине» не кричат на каждом шагу), но не выложили это в открытый доступ, а отправили своим друзьям на Украину, откуда понеслось злорадство, не ото всех, конечно. И вот уже президент ФФУ приходит в Верховную раду в майке Хорватии, хочет взять на себя долг Вукоевича (кстати, он в киевском "Динамо" на контракте) , а страница ФИФА в «Фейсбуке» заблокирована после тысяч сообщений «Слава Украине». Даже комментировать это не стоит, конечно, можно говорить об уважении к украинскому народу, но не через час после того, как была обыграна сборная страны, которая состоит в непростых отношениях с Незалежной.

Вчерашний день начался с того, что появилось новое видео с Видой, на котором звучит фраза ««Всем привет, «Белград», гори». Не стоит сразу нападать на хорвата, «Белград» - это всего лишь сербский ресторан в Киеве, владелец которого является приятелем Домагоя. В ролике также можно заметить Ивицу Олича, который поет сербскую песню о кафане. Это видео появилось в фейсбуке украинского блоггера Данило Яковлева и адресовано друзьям футболиста, хоть и встречается выражение «Слава Украине».

Тут можно вспомнить очень правильные слова Василия Уткина, который сказал, что, спортсмены, приезжающие на такие статусные соревнования, не имеют свободы для высказываний, связанных с политикой, их предупреждают, как было с Россией на Олимпиаде-2018. Вида предполагал, что за него будет отвечать федерация, которая, естественно, не будет выгонять из сборной основного защитника, отправив в ссылку Вукоевича (хотя он не произносил «Слава Украине»), пользы от которого сейчас немного.

Скорее всего, Вида и Вукоевич не имели злых намерений, отправляя ролики своим друзьям, но вот эти друзья, если их можно так назвать, знатно подставили хорватов, вплоть до отстранения одного из них. Эти люди точно знали, на что шли и были в курсе подтекста слов, звучащих в видео, и желали быть причастными хоть каким-то образом к патриотическому поступку, как и албанцы в случае с Шакири и Джакой.

Чемпионство Англии спасет карьеру Терезе Мэй?


Премьер-министр Великобритании не раз заявляла, что не поедет на чемпионат мира из-за предполагаемого причастия России к отравлению Скрипалей, после попадания Англии в четвертьфинал политику было отправлено еще одно приглашение, оно также не было рассмотрено, но в ближайшее время все может поменяться. Всему виной политическое положение Мэй, сейчас ее карьера трещит по швам – ее политика провалилась по всем принципиальным вопросам, ее правительство стремительным образом распадается (Дэвис, Джонсон на днях ушли в отставку) и предполагаемое чемпионство может стать той соломкой, за которую зацепится Тереза.

Тут можно вспомнить 1990-й год, когда спустя пару месяцев после поражения в полуфинале от ФРГ со своего поста ушла великая и ужасная Маргарет Тэтчер. Многие британцы осознали, что власть и местные СМИ прилично попугали свой народ в отношении чемпионата мира в России, где вышло все довольно дружелюбно (тогда как сами британцы кричали «Зиг хайль» в баре Волгограда). У Мэй еще есть шансы спасти свою партию от досрочной потери власти, а для этого нужна победа и изменение своего мнения.

Так поступил, например, защитник сборной Англии Роуз, опасавшийся расизма в России, стоит напомнить, что именно Англия целые столетия не чуралась этого явления, а не наша страна. На полуфинал с Хорватией приедет его семья, он лично убедился, что здесь все настроены достаточно добродушно.

Хорватов, в первую очередь, Виду, сегодня будет ожидать горячий прием, но и у англичан есть повод переживать, особенно после того, как был изуродован памятник Федору Черенкову. Холл Руфус уже принес извинения. В школе часто бывает такое, что тебе стоит извиниться, и ты извиняешься, не зная за что, потому что тебе сказали. На мой взгляд в ситуации с этим английским фанатом то же самое, взгляните хотя бы на его слова: «Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения». Вряд ли бы стали ставить памятник человеку просто так.



Враг народа

Из-за хорватов досталось также Новаку Джоковичу, знаменитому сербскому теннисисту, который заявил, что после вылета собственной сборной он будет поддерживать «шашечных». Реакция не заставила себя долго ждать, вот как отреагировал на это решение сербский депутат Владимир Джуканович: «Только идиоты могут поддерживать сборную Хорватии. Новаку не стыдно? Он, конечно, национальный герой. Я благодарен ему за все. Но поддерживать Хорватию? Меня это сводит с ума. Люди, которые поддерживают хорватов, а не Россию, например, они умалишенные, их нужно изолировать». Вот и братушки дали о себе знать. Кстати, президент Сербии поддерживал Россию.

Иван Уральский. Rusfootball.info
Теги: Шакири Джака
Сегодня, 09:59
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(2)
№4 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:54) #
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Просто посмотрю футбол.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 10:35) #
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online

Без сомнения Англия больше дала миру, чем Хорватия. И в футбольном плане тоже. Но будем смотреть. Не испытываю особой нежности ни к одной из этих сборных, но выстрелить может любая из них
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:14) #
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online

Если абстрагироваться от политики , правительств этих стран , фанатов и сконцентрироваться только на футболистах этих сборных, то Англия более симпатична. Футболисты этой страны не позволяли себе лишнего в адрес России, в отличие от дебилов их сборной Хорватии.

Никак новая обувка у мяса? Девичья память у них.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если абстрагироваться от политики , правительств этих стран , фанатов и сконцентрироваться только на футболистах этих сборных, то Англия более симпатична. Футболисты этой страны не позволяли себе лишнего в адрес России, в отличие от дебилов их сборной Хорватии.

Отделяйте мух от котлет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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