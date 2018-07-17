Более полумиллиона человек участвовало в чествовании сборной Хорватии в Загребе

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
|Подробнее
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:03
Сергей Кирьяков: как минимум до отбора к Евро-2020 мы с положительной стороны будем вспоминать игру нашей сборной
Сергей Кирьяков: как минимум до отбора к Евро-2020 мы с положительной стороны будем вспоминать игру нашей сборной
Вчера, 23:42
Криштиану Роналду: многие думают, что в 33 карьера закончена, но я не такой, как остальные (2)
Криштиану Роналду: многие думают, что в 33 карьера закончена, но я не такой, как остальные (2)
Вчера, 23:25
Матчи ЧМ-2018 посетили 2,9 млн человек
Матчи ЧМ-2018 посетили 2,9 млн человек
Вчера, 22:00
Без Месси и Роналду. Символическая сборная ЧМ2018 по версии журналистов Rusfootball.info (3)
Без Месси и Роналду. Символическая сборная ЧМ2018 по версии журналистов Rusfootball.info (3)
Вчера, 21:01
ЦСКА встретится с болельщиками 23 июля (12)
ЦСКА встретится с болельщиками 23 июля (12)
Вчера, 20:22
Владимир Путин подарил Трампу футбольный мяч ЧМ-2018 (видео) (6)
Владимир Путин подарил Трампу футбольный мяч ЧМ-2018 (видео) (6)
Вчера, 20:14
Криштиану Роналду: итальянский чемпионат сложный с тактической точки зрения, но я люблю вызовы (5)
Криштиану Роналду: итальянский чемпионат сложный с тактической точки зрения, но я люблю вызовы (5)
Вчера, 19:16
Агент: "Локомотив" - один из вариантов для Кинтеро (3)
Агент: "Локомотив" - один из вариантов для Кинтеро (3)
Вчера, 19:07
Лотар Маттеус: времена Месси, Роналду и Неймара проходят (1)
Лотар Маттеус: времена Месси, Роналду и Неймара проходят (1)
Вчера, 19:04
Диего Марадона прилетел в Брест
Диего Марадона прилетел в Брест
Вчера, 18:27
Мария Кожевникова в финале ЧМ болела за Хорватию, так как в сборной Франции много африканцев (51)
Мария Кожевникова в финале ЧМ болела за Хорватию, так как в сборной Франции много африканцев (51)
Вчера, 18:16
Игорь Яновский: Головину стоит перейти в "Монако" (1)
Игорь Яновский: Головину стоит перейти в "Монако" (1)
Вчера, 18:13
19 миллионов украинцев посмотрели трансляции матчей ЧМ-2018 (3)
19 миллионов украинцев посмотрели трансляции матчей ЧМ-2018 (3)
Вчера, 18:04
Вячеслав Быков: сборная России доказала, что может биться с грандами мирового футбола (4)
Вячеслав Быков: сборная России доказала, что может биться с грандами мирового футбола (4)
Вчера, 17:43
"Спартак" назвал состав на матч с "Рударом" (11)
"Спартак" назвал состав на матч с "Рударом" (11)
Вчера, 17:34
Мирослав Ромащенко: Дзюба неизменно говорил последние слова-напутствия во время ЧМ-2018
Мирослав Ромащенко: Дзюба неизменно говорил последние слова-напутствия во время ЧМ-2018
Вчера, 17:09
Дмитрий Полоз будет тренироваться с "Рубином" (2)
Дмитрий Полоз будет тренироваться с "Рубином" (2)
Вчера, 17:03
Александр Кержаков: Мбаппе – главная звезда ЧМ-2018 для меня (2)
Александр Кержаков: Мбаппе – главная звезда ЧМ-2018 для меня (2)
Вчера, 16:43
Мбаппе - лучший игрок ЧМ-2018 по версии Sky Sports, Артем Дзюба - 18-й, Лионель Месси - 34-й (13)
Мбаппе - лучший игрок ЧМ-2018 по версии Sky Sports, Артем Дзюба - 18-й, Лионель Месси - 34-й (13)
Вчера, 16:13
Болельщик, обливший Жириновского пивом, арестован на 14 суток (6)
Болельщик, обливший Жириновского пивом, арестован на 14 суток (6)
Вчера, 15:44
Валерий Рейнгольд: с точки зрения игры, чемпионат мира показался мне не слишком высокого качества (4)
Валерий Рейнгольд: с точки зрения игры, чемпионат мира показался мне не слишком высокого качества (4)
Вчера, 15:35
"Ювентус" в первый день Роналду в Турине реализовал больше полумиллиона футболок по всему мира на 55 млн евро (3)
"Ювентус" в первый день Роналду в Турине реализовал больше полумиллиона футболок по всему мира на 55 млн евро (3)
Вчера, 15:29
Андрей Червиченко: супер турнир, расстроили только эти Pussy Riot в финале - вот ведь идиоты! (17)
Андрей Червиченко: супер турнир, расстроили только эти Pussy Riot в финале - вот ведь идиоты! (17)
Вчера, 14:33
"Енисей" приобрел полузащитника сборной Албании (1)
"Енисей" приобрел полузащитника сборной Албании (1)
Вчера, 14:22
Замглавы Ростовской области: "Ростов" будет играть на "Ростов Арене", это даже не обсуждается! (7)
Замглавы Ростовской области: "Ростов" будет играть на "Ростов Арене", это даже не обсуждается! (7)
Вчера, 14:19
Полоз, Цаллагов и Юсупов покинут "Зенит" (28)
Полоз, Цаллагов и Юсупов покинут "Зенит" (28)
Более полумиллиона человек участвовало в чествовании сборной Хорватии в Загребе
Порядка полумиллиона человек приняло участие в чествовании сборной Хорватии в Загребе.
Сборная Хорватии впервые в истории дошла до финала чемпионата мира. В заключительном матче, который прошел 15 июля на московском стадионе "Лужники", хорватская команда проиграла сборной Франции со счетом 2:4.
Сборная вылетела из Москвы в понедельник с часовой задержкой, поэтому программа чествования команды сместилась. В аэропорте Загреба футболистов встретили несколько десятков тысяч человек. На пути к площади Бана Йосипа Елачича, где прошли основные мероприятия, сборная проехалась на двухэтажном автобусе. В параде приняли участие несколько сот тысяч человек.
За несколько часов до прибытия сборной на площади собралось более 100 тысяч человек. По оценкам СМИ, во время чествования численность людей на площади заметно превосходила данные полиции. Отмечается, что из-за длительного ожидания команды на площади и сильной жары более 500 человек понадобилась медицинская помощь. Многие из пострадавших теряли сознание от обезвоживания и распития алкогольных напитков на солнце.
В общей сложности сборную Хорватии в Загребе встретило, по оценкам СМИ, более полумиллиона человек при численности населения страны немногим превышающей 4 млн.
ТАСС
Сборная Хорватии впервые в истории дошла до финала чемпионата мира. В заключительном матче, который прошел 15 июля на московском стадионе "Лужники", хорватская команда проиграла сборной Франции со счетом 2:4.
Сборная вылетела из Москвы в понедельник с часовой задержкой, поэтому программа чествования команды сместилась. В аэропорте Загреба футболистов встретили несколько десятков тысяч человек. На пути к площади Бана Йосипа Елачича, где прошли основные мероприятия, сборная проехалась на двухэтажном автобусе. В параде приняли участие несколько сот тысяч человек.
За несколько часов до прибытия сборной на площади собралось более 100 тысяч человек. По оценкам СМИ, во время чествования численность людей на площади заметно превосходила данные полиции. Отмечается, что из-за длительного ожидания команды на площади и сильной жары более 500 человек понадобилась медицинская помощь. Многие из пострадавших теряли сознание от обезвоживания и распития алкогольных напитков на солнце.
В общей сложности сборную Хорватии в Загребе встретило, по оценкам СМИ, более полумиллиона человек при численности населения страны немногим превышающей 4 млн.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.