Никола Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич отказался принимать серебряную медаль чемпионата мира.Калинич поехал со своей сборной на мундиаль, однако был отправлен домой уже после первого матча с Нигерией (2:0), поскольку в той игре отказался выходить на замену на последних минутах, сославшись на боль в спине.После турнира, на котором Хорватия заняла второе место, игроки решили наградить медалью и Калинича, но тот отказался её брать."Спасибо за медаль, но я не играл в России", — сказал футболист.