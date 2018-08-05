Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек завершил карьеру в сборной Польши.Последний в составе национальной команды для не стала игра против Колумбии (0:3) на чемпионате мира-2018."В жизни порой приходится принимать сложные, но рациональные решения. После долгих размышлений я принял решение. Мое приключение подошло к концу. Это время я запомню навсегда", – написал Пищек.