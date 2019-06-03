Нападающий "Чертаново": мы играли с пятой командой мира

Нападающий "Чертаново" Владислав Сарвели прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче со сборной России (0:6).

"Пробил в угол, но Гилерме хорошо сложился и отбил удар. Но в следующий раз забью. Можно сказать, мы играли с пятой командой мира, это приятно. Думаю, для всех ребят это запомнится надолго. Впечатлил уровень соперников, Дзюба понравился. Но сборная России хорошо двигала мяч", - цитирует Сарвели "Чемпионат.сом".
Теги: Чертаново Сборная России
Сегодня, 21:06
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