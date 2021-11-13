"Второе место у нас уже есть. Ничего страшного, если останемся в стыковых матчах. Будет даже интереснее. По ощущениям всё идёт хорошо. Когда-то это должно закончиться, хорошо бы, чтобы не с Хорватией. Но если проиграем, то не потеряем шансов выйти на чемпионат мира", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, что в четверг сборная России разгромила на своем поле Кипр в предпоследнем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 (6:0). В заключительном туре коллектив Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде. Игра пройдет в Сплите 14 ноября.
Россияне лидируют в группе H c 22 очками в запасе. Хорватия идет на втором месте, отставая от России на 2 очка. Сборную России в этом матче устроит даже ничья.
Мостовой: ничего страшного, если сборная попадет в стыковые матчи. Будет даже интереснее
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между Россией и Хорватией в квалификации к Чемпионату мира-2022.
Фото: РИА Новости