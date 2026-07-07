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Испания установила исторический рекорд чемпионатов мира

Испания не пропускает на чемпионатах мира уже шесть матчей подряд - это новый рекорд турнира.
Фото: Getty Images
Историческая серия продлилась после победы над Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Луиса де ла Фуэнте победила 1:0. Последний раз испанцы пропускали на мундиалях еще на ЧМ-2022. На нынешнем турнире "красная фурия" оставила свои ворота в неприкосновенности в играх с Кабо-Верде, Саудовской Аравией, Уругваем, Австрией и Португалией.

В четвертьфинале Испания сыграет с победителем пары США - Бельгия.

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