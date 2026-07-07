Роналду не сдержал слез после вылета Португалии с ЧМ-2026

Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций после вылета сборной Португалии с чемпионата мира - 2026.

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После финального свистка 41-летний нападающий покидал поле со слезами на глазах.



Португальцы уступили Испании в матче 1/8 финала со счетом 0:1. Судьбу встречи решил гол полузащитника Микеля Мерино, забитый на первой компенсированной ко второму тайму минуте.



Ранее Роналду подтвердил, что нынешний чемпионат мира станет для него последним в игровой карьере. Таким образом, легендарный форвард завершил выступления на мундиалях без завоеванного титула.