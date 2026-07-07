Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
1 - 2 1 2
Бельгия2 тайм
Аргентина
19:00
ЕгипетНе начат
Швейцария
23:00
КолумбияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЫспартаспорНе начат
Динамо Мх
14:00
ХимнасияНе начат
Динамо
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
17:00
ТиквешНе начат
Факел
19:00
РостовНе начат

Роналду не сдержал слез после вылета Португалии с ЧМ-2026

Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций после вылета сборной Португалии с чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
После финального свистка 41-летний нападающий покидал поле со слезами на глазах.

Португальцы уступили Испании в матче 1/8 финала со счетом 0:1. Судьбу встречи решил гол полузащитника Микеля Мерино, забитый на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее Роналду подтвердил, что нынешний чемпионат мира станет для него последним в игровой карьере. Таким образом, легендарный форвард завершил выступления на мундиалях без завоеванного титула.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится