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Евгений Буда: никто из руководства "Балтики" об изменениях в тренерском штабе не сообщал

Начальник команды "Балтики" Евгений Буда сообщил, что не слышал об отставке главного тренера Игоря Захаряка.

"Команда находится на сборе в Сочи, главный тренер Игорь Захаряк тоже здесь. Сегодня он проводил вечернюю тренировку. Никто из руководства об изменениях в тренерском штабе нам не сообщал. Ждем официальной информации", - цитирует Буду "Спорт-Экспресс".
Теги: Балтика
Вчера, 22:13
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