"Луч-Энергия" может сняться с первенства ФНЛ

Руководство "Луч-Энергии" из Владивостока не исключает вариант снятия с турнира Футбольной национальной лиги из-за финансовых трудностей. По словам источника, в клубе на сегодняшний момент нет денег на вторую часть чемпионата, а футболисты не получали зарплаты с осени прошлого года.После 24 туров "Луч-Энергия" занимает 9-е место в таблице ФНЛ с 32 набранными очками.