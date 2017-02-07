Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Луч-Энергия" может сняться с первенства ФНЛ

Руководство "Луч-Энергии" из Владивостока не исключает вариант снятия с турнира Футбольной национальной лиги из-за финансовых трудностей. По словам источника, в клубе на сегодняшний момент нет денег на вторую часть чемпионата, а футболисты не получали зарплаты с осени прошлого года.

После 24 туров "Луч-Энергия" занимает 9-е место в таблице ФНЛ с 32 набранными очками.

ФАН
Теги: Луч-Энергия
Вчера, 23:29
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.