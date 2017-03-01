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Защитник "Динамо" Виталий Дьяков переведен в дубль

Защитник "Динамо" Виталий Дьяков переведен в дублирующий состав команды – выступающее во втором дивизионе "Динамо-2".

Кроме того, футболисту закрыт доступ к медицинскому штабу основного состава, сообщает "Чемпионат.сом".

У защитника действующий контракт с клубом до июня 2018 года. Первую часть сезона Дьяков провёл в аренде в "Томи", однако затем по финансовым соображениям сибирский клуб досрочно расторг договор. В рамках плана по разгрузке зарплатной ведомости бело-голубые предприняли новые попытки трудоустроить футболиста, однако договориться с "Анжи", интересовавшимся защитником, не удалось, а других вариантов найти не получилось. В последний день трансферного окна, в соответствии с требованиями регламента, "Динамо" дозаявило футболиста на вторую часть сезона ФНЛ. В ближайшее время игрок будет тренироваться с "Динамо-2" и не рассматривается как футболист основного состава бело-голубых.
Теги: Дьяков Динамо
Сегодня, 17:02
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№8 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 18:34) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
вот те на...кто объяснит что там творится??? его что, перевоспитывают там? не поздновато???
Регистрация: 13.04.2016
№7 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 18:25) #
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А мог бы в ЛЧ играть , но сделал выбор и выбор его отправил во второй дивизион..
Регистрация: 21.09.2015
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Казьмин
Не понимаю по чему, в плохой форме или... Дьяков из Ростова в сборную призывался, всё растерял? Динамо объясните. Парень опытный защитник поможет же для выхода ПФЛ.

То есть играя в ФНЛ, он дну поможет попасть в ПФЛ, жоско канешь. smile


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Scoter дом (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
там ему и место
Регистрация: 26.09.2006
№4 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:20) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Не понимаю по чему, в плохой форме или... Дьяков из Ростова в сборную призывался, всё растерял? Динамо объясните. Парень опытный защитник поможет же для выхода ПФЛ.

посмотри на сашу бухарова. в ростове играет и даже что то забивает. до перехода в зенит в сборную звали.
перешел в зенит и заряд: "Эй, Бухаров, как там на банке?" очень хорошо ходил.

Покер, водка, бабы и ночные клубы сделали свое дело. Чего только стоит его дебош в вип зале Пулково...

Уверен, тут такая же ситуация.
А уходить он не хочет, так как кормят сытно. Бухаров, кстати, тоже полностью контракт отсидел...
Регистрация: 27.01.2017
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:10) #
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online

Не понимаю по чему, в плохой форме или... Дьяков из Ростова в сборную призывался, всё растерял? Динамо объясните. Парень опытный защитник поможет же для выхода ПФЛ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:07) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А не пробовали дублю Д продать, по цене наверняка бы сошлись.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:06) #
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а платить то будут один фиг, ну и где логика?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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