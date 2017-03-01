Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
Защитник "Динамо" Виталий Дьяков переведен в дубль
Защитник "Динамо" Виталий Дьяков переведен в дублирующий состав команды – выступающее во втором дивизионе "Динамо-2".
Кроме того, футболисту закрыт доступ к медицинскому штабу основного состава, сообщает "Чемпионат.сом".
У защитника действующий контракт с клубом до июня 2018 года. Первую часть сезона Дьяков провёл в аренде в "Томи", однако затем по финансовым соображениям сибирский клуб досрочно расторг договор. В рамках плана по разгрузке зарплатной ведомости бело-голубые предприняли новые попытки трудоустроить футболиста, однако договориться с "Анжи", интересовавшимся защитником, не удалось, а других вариантов найти не получилось. В последний день трансферного окна, в соответствии с требованиями регламента, "Динамо" дозаявило футболиста на вторую часть сезона ФНЛ. В ближайшее время игрок будет тренироваться с "Динамо-2" и не рассматривается как футболист основного состава бело-голубых.
Кроме того, футболисту закрыт доступ к медицинскому штабу основного состава, сообщает "Чемпионат.сом".
У защитника действующий контракт с клубом до июня 2018 года. Первую часть сезона Дьяков провёл в аренде в "Томи", однако затем по финансовым соображениям сибирский клуб досрочно расторг договор. В рамках плана по разгрузке зарплатной ведомости бело-голубые предприняли новые попытки трудоустроить футболиста, однако договориться с "Анжи", интересовавшимся защитником, не удалось, а других вариантов найти не получилось. В последний день трансферного окна, в соответствии с требованиями регламента, "Динамо" дозаявило футболиста на вторую часть сезона ФНЛ. В ближайшее время игрок будет тренироваться с "Динамо-2" и не рассматривается как футболист основного состава бело-голубых.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.