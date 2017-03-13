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Антон Алиханов: "Балтика" не собирается приглашать Смородскую и Котова

"Балтика" не вела переговоров о работе с функционерами Ольгой Смородской и Кириллом Котовым и не собирается этого делать, заявил врио губернатора региона Антон Алиханов.

"Котова и Смородской у нас не будет. Видимо, эти разговоры связаны с Игорем Черевченко, который работал с ними длительное время в "Локомотиве". У нас со Смородской и Котовым даже не было никаких разговоров.

Помимо традиционных наших партнеров - компании "Содружество", ряда других не очень крупных местных компаний, - есть большой федеральный спонсор, который готов с нами сотрудничать, сейчас уже ведем проработку спонсорского соглашения. Если с ним удастся, то с бюджетом все будет хорошо", - цитирует Алиханова ТАСС.
Теги: Балтика Смородская Котов
Сегодня, 19:44
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