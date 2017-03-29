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Суд взыскал с "Луча-Энергии" более 27 миллионов рублей

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск АО "Корпорация развития Приморского края" в отношении клуба "Луч-Энергия", сообщает VL.ru.

Суд постановил взыскать с футбольной команды 27,2 миллионов рублей за долги перед АО "Корпорация развития Приморского края". Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.

Отметим, что срок возврата средств корпорации истек в сентябре 2016 года, но из-за постоянных переносов возврата долга корпорация подала иск в суд.
Теги: Луч-Энергия
Вчера, 22:40
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