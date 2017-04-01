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Александр Кутьин: "Балтика" ничего сверхъестественного не показала

Нападающий "Тосно" Александр Кутьин прокомментировал победу в матче 29-го тура первенства ФНЛ с "Балтикой" (2:0).

"Балтика" ничего сверхъестественного не показала. Пока были силы, они держались, да и мы в первом тайме, как мне кажется, играли не совсем правильно. Но после гола "из раздевалки" в начале второго тайма хозяевам стало тяжело", - цитирует Кутьина Sportbox.
Теги: Тосно Балтика
Вчера, 22:27
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