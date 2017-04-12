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Андрей Тихонов: если бы не было ошибок, то в футболе вообще бы не было голов

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал победу над "Сибирью" (3:2) в 31-м туре ФНЛ.

- К нам все приезжают в манеж и получают удовольствие от игры: хороший газон, условия. Хороший матч вышел и сегодня. Отмечу, что мы контролировали ход игры. Что касается пропущенных мячей – нас не переигрывали, это были индивидуальные ошибки, но если бы не было ошибок, то в футболе вообще бы не было голов. Хочется, чтобы мы меньше ошибались!

- В первом тайме Харитонов забил гол и был заменен в перерыве. Почему?

- После травмы Саша тяжело набирает форму. Но отмечу, что он старается на каждой тренировке. Харитонов – наш капитан и мы хотим, чтобы он набрал свою лучшую форму!

ФНЛ
Теги: Тихонов Енисей Сибирь
Вчера, 23:32
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