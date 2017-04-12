Андрей Тихонов: если бы не было ошибок, то в футболе вообще бы не было голов

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал победу над "Сибирью" (3:2) в 31-м туре ФНЛ.- К нам все приезжают в манеж и получают удовольствие от игры: хороший газон, условия. Хороший матч вышел и сегодня. Отмечу, что мы контролировали ход игры. Что касается пропущенных мячей – нас не переигрывали, это были индивидуальные ошибки, но если бы не было ошибок, то в футболе вообще бы не было голов. Хочется, чтобы мы меньше ошибались!- После травмы Саша тяжело набирает форму. Но отмечу, что он старается на каждой тренировке. Харитонов – наш капитан и мы хотим, чтобы он набрал свою лучшую форму!