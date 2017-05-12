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Общее собрание ФНЛ утвердило регламенты на сезон-2017/18

В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание Общего собрания Футбольной Национальной Лиги, сообщает официальный сайт турнира.

На нем руководители клубов приняли проекты регламентирующих документов ФОНБЕТ-Первенства России по футболу сезона 2017-2018 годов – основной, технический, коммерческий и финансовый регламенты.

По сравнению с нынешним сезоном в регламент турнира внесен ряд изменений. В частности, со следующего сезона клубы ФНЛ смогут вносить в стартовый протокол матча 11 запасных футболистов, а не 7, как ранее. Расширено и максимальное представительство тренерского и административного штаба – с 7 до 12 человек.

Кроме того, со следующего сезона клубы ФНЛ обязаны иметь в общей заявке как минимум 5 молодых футболистов (не старше 1997 года рождения).

Также в регламент внесена формула расчета количества контролеров-распорядителей. Если раньше документ оговаривал лишь их общее количество из расчета 1 стюард на 100 зрителей, новая методика расчета оговаривает численность контролеров-распорядителей отдельно для каждой из зон стадиона, включая ложи прессы, стоянки автобусов команд и многое другое, а также допускает учет конструктивных особенностей конкретной арены.

После утверждения Общим собранием ФНЛ проекты регламентов первенства-2017/18 переданы на утверждение Исполкома РФС.

Следующее заседание Общего собрания ФНЛ пройдет в июне. На нем в состав лиги будут приняты новые клубы, выбывшие из РФПЛ и поднявшиеся из ПФЛ по итогам нынешнего сезона, а также утвержден проект календаря ФОНБЕТ-Первенства России по футболу-2017/18. Напомним, что оно стартует 8 июля.
Сегодня, 20:23
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