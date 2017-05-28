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Виктор Булатов покидает московское "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Виктор Булатов объявил о своем решении покинуть московский клуб.

"Два последних года бюджет клуба был одинаков. В прошлом году команда заняла 12-е место, в этом – третье. Сезон не провальный, более того, считаю, что определенный фундамент для следующего первенства мы заложили. Удалось создать неплохую команду – думаю, самую играющую в нашей зоне. Для себя принял решение – не оставаться в "Торпедо". Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Я стал сильнее. Стану искать другие варианты, а "Торпедо" хочу пожелать удачи в следующем сезоне", - цитирует Булатова "Спорт-Экспресс".
Теги: Булатов Торпедо
Вчера, 22:35
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