Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
2 - 2 2 2
ЛиверпульЗавершен
Фулхэм
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Бёрнли1 тайм
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Лутон Таун1 тайм
Ньюкасл
0 - 1 0 1
Шеффилд Юнайтед1 тайм
Эвертон
19:30
БрентфордНе начат
Астон Вилла
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 2 0 2
ЖиронаЗавершен
Альмерия
17:15
ХетафеНе начат
Алавес
19:30
СельтаНе начат
Атлетико
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 0 0 0
Монца1 тайм
Ювентус
19:00
МиланНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
Боруссия ДПерерыв
Бавария
1 - 1 1 1
Айнтрахт1 тайм
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерПерерыв
Фрайбург
1 - 0 1 0
ВольфсбургПерерыв
Байер
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
22:00
ГаврНе начат

Шалимов: думаю, после поражения от "Ахмата" можно говорить, что "Сочи" на 99 процентов вылетает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Ахмата" и "Краснодара" оценил шансы "Сочи" на сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон после поражения в 21-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат" ВКонтакте
"Ахмат" второй матч играл в три центральных защитника. Очень рад за Лечи Сайдулаева - легкий, быстрый, с дриблингом, забил отличный мяч. Думаю, после этой игры можно говорить, что на 99% "Сочи" вылетает", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

В матче перенесенного 21-го тура РПЛ "Сочи" уступил "Ахмату". Единственный гол в игре записал на свой счет полузащитник грозненского клуба Лечи Сайдулаев. Победа позволила "Ахмату" довести количество очков в текущем розыгрыше РПЛ до 26-ти и подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице.

"Сочи" по-прежнему остается на последнем месте в чемпионате. В активе подопечных Роберта Морено 19 очков после 25-ти матчей. Отставание от зоны стыковых матчей после 21-го тура увеличилось до 5-ти очков. В рамках 26-го тура "Сочи" примет на своем поле воронежский "Факел".

Игорь Шалимов Сочи Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится