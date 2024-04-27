"Ахмат" второй матч играл в три центральных защитника. Очень рад за Лечи Сайдулаева - легкий, быстрый, с дриблингом, забил отличный мяч. Думаю, после этой игры можно говорить, что на 99% "Сочи" вылетает", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
В матче перенесенного 21-го тура РПЛ "Сочи" уступил "Ахмату". Единственный гол в игре записал на свой счет полузащитник грозненского клуба Лечи Сайдулаев. Победа позволила "Ахмату" довести количество очков в текущем розыгрыше РПЛ до 26-ти и подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице.
"Сочи" по-прежнему остается на последнем месте в чемпионате. В активе подопечных Роберта Морено 19 очков после 25-ти матчей. Отставание от зоны стыковых матчей после 21-го тура увеличилось до 5-ти очков. В рамках 26-го тура "Сочи" примет на своем поле воронежский "Факел".
Шалимов: думаю, после поражения от "Ахмата" можно говорить, что "Сочи" на 99 процентов вылетает
Экс-тренер "Ахмата" и "Краснодара" оценил шансы "Сочи" на сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон после поражения в 21-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат" ВКонтакте