"Торпедо": Бутенко, спасибо! Пенальти был!!!

Пресс-служба владимирского "Торпедо" поблагодарила председателя судейского комитета РФС Андрея Бутенко, назвавшего ошибочным решение не назначать пенальти на 65-й минуте первенства России в группе "Запад" ПФЛ между "Торпедо" и "Текстильщиком" (1:1).Комментатор матча, пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский, прямо во время трансляции заявил: "Это позор российского футбола" и отказался комментировать оставшуюся часть игры.