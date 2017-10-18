Опрос:

Новости партнеров

"Торпедо": Бутенко, спасибо! Пенальти был!!!

Пресс-служба владимирского "Торпедо" поблагодарила председателя судейского комитета РФС Андрея Бутенко, назвавшего ошибочным решение не назначать пенальти на 65-й минуте первенства России в группе "Запад" ПФЛ между "Торпедо" и "Текстильщиком" (1:1).

Комментатор матча, пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский, прямо во время трансляции заявил: "Это позор российского футбола" и отказался комментировать оставшуюся часть игры.

Теги: Бутенко
Сегодня, 21:12
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Как это был? Я ж смотрел - не было. Судья не назначил же.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.