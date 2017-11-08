Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:49
Власти Санкт-Петербурга продлят работу метро и некоторых транспортных маршрутов в день матча Россия - Испания
Власти Санкт-Петербурга продлят работу метро и некоторых транспортных маршрутов в день матча Россия - Испания
16:28
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (7)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (7)
Юрий Газзаев: футболисты соперника хотели стать героями
Юрий Газзаев: "Футболисты соперника хотели стать героями".
Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев после нулевой ничьей с «Луч-Энергией» в матче 22-го тура ФНЛ заявил, что команда могла добиться победы.
- Всегда хочется большего. Если посмотреть на сегодняшний результат, то могли забить в конце матча, когда Сутормин вышел, но не сумел вратаря переиграть. Надежда, которую подарили игрокам соперника, вдохновила «Луч-Энергию». Ведь руководитель региона обещал, что все будет хорошо и ситуация выправится. В такие моменты эмоциональный фон выше обычного. Сегодня тот случай, когда футболисты соперника хотели стать героями. Наша команда старалась и боролись. Борьбы было много. В целом я доволен тем, как играли. Результат закономерен. Хочу пожелать Владивостоку, где любят футбол, чтобы тревог не было и ставились серьезные задачи, - цитирует наставника официальный сайт ФНЛ.
Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев после нулевой ничьей с «Луч-Энергией» в матче 22-го тура ФНЛ заявил, что команда могла добиться победы.
- Всегда хочется большего. Если посмотреть на сегодняшний результат, то могли забить в конце матча, когда Сутормин вышел, но не сумел вратаря переиграть. Надежда, которую подарили игрокам соперника, вдохновила «Луч-Энергию». Ведь руководитель региона обещал, что все будет хорошо и ситуация выправится. В такие моменты эмоциональный фон выше обычного. Сегодня тот случай, когда футболисты соперника хотели стать героями. Наша команда старалась и боролись. Борьбы было много. В целом я доволен тем, как играли. Результат закономерен. Хочу пожелать Владивостоку, где любят футбол, чтобы тревог не было и ставились серьезные задачи, - цитирует наставника официальный сайт ФНЛ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.