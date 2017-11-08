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Юрий Газзаев: футболисты соперника хотели стать героями

Юрий Газзаев: "Футболисты соперника хотели стать героями".

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев после нулевой ничьей с «Луч-Энергией» в матче 22-го тура ФНЛ заявил, что команда могла добиться победы.

- Всегда хочется большего. Если посмотреть на сегодняшний результат, то могли забить в конце матча, когда Сутормин вышел, но не сумел вратаря переиграть. Надежда, которую подарили игрокам соперника, вдохновила «Луч-Энергию». Ведь руководитель региона обещал, что все будет хорошо и ситуация выправится. В такие моменты эмоциональный фон выше обычного. Сегодня тот случай, когда футболисты соперника хотели стать героями. Наша команда старалась и боролись. Борьбы было много. В целом я доволен тем, как играли. Результат закономерен. Хочу пожелать Владивостоку, где любят футбол, чтобы тревог не было и ставились серьезные задачи, - цитирует наставника официальный сайт ФНЛ.
Теги: Газзаев Ю. Волгарь
Сегодня, 20:20
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