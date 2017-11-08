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Хасанби Биджиев: ребята выполнили установку на игру. Победа сегодня очень важна

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев после гостевой победы над «Спартаком-2» (1:0) в матче 22-го тура ФНЛ заявил, что команда одержала важную победу.

- Мы готовились к этой игре и изучали «Спартак-2».Эта команда мне очень нравится. Здесь обученные ребята, которые играют в быстрый футбол. Нам было нужно правильно определить тактику в атаке и обороне. Важно было контролировать мяч. В первом тайме это удавалось. Во втором тайме спартаковцы перехватили инициативу, но мы сумели внести изменения в игру. Сработали замены. Ребята выполнили установку на игру. Победа сегодня очень важна. Сегодня уже нужно думать о домашнем матче, - цитирует наставника официальный сайт ФНЛ.

- Ваши кубковые планы?

- Проход в Кубке как можно дальше - это наш приоритет. Очень рад, что это получается. Мы будем готовиться к каждому матчу и до поединка в Перми очень много времени. Желание выигрывать есть.
Сегодня, 20:48
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