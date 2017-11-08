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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (8)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (8)
Хасанби Биджиев: ребята выполнили установку на игру. Победа сегодня очень важна
Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев после гостевой победы над «Спартаком-2» (1:0) в матче 22-го тура ФНЛ заявил, что команда одержала важную победу.
- Мы готовились к этой игре и изучали «Спартак-2».Эта команда мне очень нравится. Здесь обученные ребята, которые играют в быстрый футбол. Нам было нужно правильно определить тактику в атаке и обороне. Важно было контролировать мяч. В первом тайме это удавалось. Во втором тайме спартаковцы перехватили инициативу, но мы сумели внести изменения в игру. Сработали замены. Ребята выполнили установку на игру. Победа сегодня очень важна. Сегодня уже нужно думать о домашнем матче, - цитирует наставника официальный сайт ФНЛ.
- Ваши кубковые планы?
- Проход в Кубке как можно дальше - это наш приоритет. Очень рад, что это получается. Мы будем готовиться к каждому матчу и до поединка в Перми очень много времени. Желание выигрывать есть.
- Мы готовились к этой игре и изучали «Спартак-2».Эта команда мне очень нравится. Здесь обученные ребята, которые играют в быстрый футбол. Нам было нужно правильно определить тактику в атаке и обороне. Важно было контролировать мяч. В первом тайме это удавалось. Во втором тайме спартаковцы перехватили инициативу, но мы сумели внести изменения в игру. Сработали замены. Ребята выполнили установку на игру. Победа сегодня очень важна. Сегодня уже нужно думать о домашнем матче, - цитирует наставника официальный сайт ФНЛ.
- Ваши кубковые планы?
- Проход в Кубке как можно дальше - это наш приоритет. Очень рад, что это получается. Мы будем готовиться к каждому матчу и до поединка в Перми очень много времени. Желание выигрывать есть.
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