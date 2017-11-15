Алексей Пугин: желаю "Арарату" развиваться и добиться самых высоких результатов

Бывший нападающий "Арарата" Алексей Пугин пожелал удачи своему бывшему клубу."Время, проведенное в "Арарате" было незабываемым. Было интересно поучаствовать в развитии нового и очень перспективного проекта. Мы отлично провели две трети чемпионата, добившись перед длинным зимним перерывом серьезного задела перед конкурентами. Желаю «Арарату» продолжить стремительно развиваться, показывать красивый и яркий футбол, достичь самых высоких спортивных результатов. Спасибо болельщикам клуба за поддержку и доброе отношение, которое я всегда чувствовал, выходя на поле", - цитирует Пугина пресс-служба клуба.