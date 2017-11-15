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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Пугин: желаю "Арарату" развиваться и добиться самых высоких результатов
Бывший нападающий "Арарата" Алексей Пугин пожелал удачи своему бывшему клубу.
"Время, проведенное в "Арарате" было незабываемым. Было интересно поучаствовать в развитии нового и очень перспективного проекта. Мы отлично провели две трети чемпионата, добившись перед длинным зимним перерывом серьезного задела перед конкурентами. Желаю «Арарату» продолжить стремительно развиваться, показывать красивый и яркий футбол, достичь самых высоких спортивных результатов. Спасибо болельщикам клуба за поддержку и доброе отношение, которое я всегда чувствовал, выходя на поле", - цитирует Пугина пресс-служба клуба.
"Время, проведенное в "Арарате" было незабываемым. Было интересно поучаствовать в развитии нового и очень перспективного проекта. Мы отлично провели две трети чемпионата, добившись перед длинным зимним перерывом серьезного задела перед конкурентами. Желаю «Арарату» продолжить стремительно развиваться, показывать красивый и яркий футбол, достичь самых высоких спортивных результатов. Спасибо болельщикам клуба за поддержку и доброе отношение, которое я всегда чувствовал, выходя на поле", - цитирует Пугина пресс-служба клуба.
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