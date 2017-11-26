Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Федотов: мы контролировали ход поединка с "Ротором"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Ротором".

"Поздравляю команды с окончанием осеннего отрезка первенства. Мы контролировали ход поединка. Сегодня на мерзлом поле было непросто созидать. Хорошо, что забили и довели матч до победы. У наших ворот в целом было все спокойно", - цитирует Федотова официальный сайт клуба.
Теги: Оренбург Ротор
Сегодня, 10:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.