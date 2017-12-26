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Футболист "Динамо" (Брянск): как думать о футболе, когда семью кормить нечем?

Футболист брянского "Динамо", пожелавший сохранить анонимность, прокомментировал появление информации о задолженностях по зарплате в клубе.

"Задолженности по зарплате начались с сентября. Перед отпуском нам выплатили деньги, но я так понимаю, что это сделали для того, чтобы ребята смогли уехать домой. У многих не было денег даже на билет. Это всё, что мы получили. Из всех премий нам выплатили только одну. Встреч с руководством ни разу не было за всё то время, что я в команде. Генеральный директор ничего толком не говорил. Через кого-то передавали обещания: "Всё будет, 15-го, 20-го числа" и так далее.

Суммы смешные, не космические относительно других команд. Поэтому непонятно, почему такое отношение к своим игрокам. Все ждут денег, у многих жёны и дети, отпуск пошёл коту под хвост. Кто-то из ребят для того, чтобы заработать на подарки семье, пошёл дополнительно работать. С нас спрашивают за результаты какие-то, но как думать о футболе, когда семью кормить нечем? Мы ждём, что нам скажут, в каком виде будет существовать клуб, какие задачи будут ставиться. Обещали собрать всех в январе, но когда… Мы не знаем. Ничего конкретного нам не говорят.

Как только всё попало в прессу, трудовая инспекция нагрянула в клуб, 27 декабря они должны прийти с проверкой. Если клуб успеет погасить долги, то сумма штрафа будет меньше, если нет — естественно, больше", - цитирует игрока "Чемпионат.сом".
Сегодня, 16:46
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№5 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nehimik89
Привыкай, половина России о футболе не думают, т.к. семью кормить нечем.

Не привыкать а выбирать...я в восьмидесятые за мясокомбинат играл,после игры нёс сумку колбасы в общагу,а до общаги ехал на такси,потому,что за таксопарк подигрывал,а была возможность играть за СКА у Прокопенко я выбрал колбасу и такси-выбор есть всегда
Регистрация: 15.08.2016
№4 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 18:05) #
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Привыкай, половина России о футболе не думают, т.к. семью кормить нечем.
Регистрация: 13.08.2017
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
tiki,
Да воруют, думаю. Говорят одно - делают другое.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
Интересно, о каких суммах идет речь.

и это тоже...
хотя я задался стандартным вопросом, который уже скорее риторический (так как из года в год одно и то же): как они тогда проходят каждый год лицензирование?ведь каждый клуб предоставляет финансовую отчетность, какой-то план на перспективу и так далее. Получается почти банкрота допустить никак не могут.Либо понижают, либо вообще банкрот и лишение профессионального статуса...
в общем из года в год те же грабли


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:56) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Интересно, о каких суммах идет речь.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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