Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Анатолий Давыдов назначен директором академии "Зенита"

Бывший наставник "Зенита-2" Анатолий Давыдов назначен директором академии петербургского клуба, сообщает официальный сайт команды.

"В новом качестве он будет отвечать за подготовку ближайшего резерва клуба на всех уровнях. "Зенит" желает Анатолию Викторовичу удачи в новой должности!" – говорится в сообщении.

Напомним, что Давыдов работал в "Зените", молодежной команде, "Металлурге" из Липецка, "Сибири", "Текстильщике" и "Томи", а в 2017-м возглавил выступающий в ФНЛ "Зенит"-2.
Теги: Давыдов Зенит-2
Сегодня, 18:37
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Анатолия Викторовича с повышением!
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 19:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
где тока не работал Давыдов.под его руководством команды скатывалися на дно турн.таблицы--как у нас в Томи==10 туров и набрано 3 очка,сняли==команда потихоньку начала очухиваться

да и щас Зенит 2 в полной попе---знакомая ситуация
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (3)

Зырянова назначили на месо Давыдова.
Т.ч Константин Зырянов скоро дебютирует в качестве главного тренера!
Источник Оф.Сайт Зенита
Регистрация: 26.03.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.