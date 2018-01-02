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Руслан Магаль стал игроком "Балтики"

Защитник "Сибири" Руслан Магаль перешел в "Балтику", сообщает официальный сайт ФНЛ.

26-летний футболист подписал с калининградским клубом контракт на полтора год

За три года в составе "Сибири" Магаль провел в ФНЛ 84 матча и забил 4 гола.
Теги: Балтика Сибирь Трансферы
Сегодня, 08:24
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