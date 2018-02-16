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"Балтика" подписала контракт со своим воспитанником Шабалиным

"Балтика" подписала контракт с 20-летним местным воспитанником – Даниилом Шабалиным.

Это универсальный футболист, способный сыграть, как на фланге защиты, так и в центре, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с Шабалиным подписан на 2,5 года.
Теги: Балтика
Вчера, 22:20
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