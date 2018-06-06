Константин Гарбуз стал игроком "Тамбова"

Защитник Константин Гарбуз перешел в "Тамбов".Соглашение рассчитано на два года.30-летний защитник в профессиональном футболе дебютировал 6 сентября 2004 года за дубль волгоградского "Ротора".В минувшем сезоне был игроком "Енисея". Провел на поле 18 матчей и забил 4 гола.