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Константин Гарбуз стал игроком "Тамбова"

Защитник Константин Гарбуз перешел в "Тамбов".

Соглашение рассчитано на два года.

30-летний защитник в профессиональном футболе дебютировал 6 сентября 2004 года за дубль волгоградского "Ротора".

В минувшем сезоне был игроком "Енисея". Провел на поле 18 матчей и забил 4 гола.

ФНЛ
Теги: Тамбов
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