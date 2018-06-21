A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4793
Ростовские футбольные новости 554
Ситуация на юго-востоке Украины 119666
КБ-Гостевая 26764
Зенит 104704
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 106
Mузыка 5729
Мировые трансферы 336

Новости партнеров

Еще один российский футбольный клуб прекратил свое существование - уже 6-й за этот год

Руководство ФК "Сызрань-2003" на своем сайте объявило о закрытии команды.

"С сожалением вынуждены сообщить, что мы приняли непростое решение не подавать заявку на участие в первенстве России среди клубов ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" в сезоне 2018/19. Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил команде выступить в новом сезоне", — сказал президент клуба Максим Симонов.

Стоит отметить, что в это межсезонье прекратили существование также "Амкар", "Тосно", "Афипс" и "Энергомаш", а "Кубань" переименуют в "Екатеринодар".

Официальный сайт ФК "Сызрань-2003"
Сегодня, 09:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
спокойно товарищи. все идет по плану. идем на рывок
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Яamon (Сегодня, 11:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
кутарба-xyярба, отсасыватель мудковский, тебе слово
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: bvnik Россия (Сегодня, 10:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
На фоне чемпионата развитие Российского футбола!
Регистрация: 7.02.2015 [жалоба]
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:16) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Пивовед
подъём с колен- дело смертельно опасное
Ну да. Особенно если потолок ниже плинтуса.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
подъём с колен- дело смертельно опасное, выживут не все.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 10:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Отличные новости. Скорей бы не осталось ни одного! Футбол и Россия несовместимы.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.