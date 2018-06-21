Еще один российский футбольный клуб прекратил свое существование - уже 6-й за этот год

Руководство ФК "Сызрань-2003" на своем сайте объявило о закрытии команды."С сожалением вынуждены сообщить, что мы приняли непростое решение не подавать заявку на участие в первенстве России среди клубов ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" в сезоне 2018/19. Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил команде выступить в новом сезоне", — сказал президент клуба Максим Симонов.Стоит отметить, что в это межсезонье прекратили существование также "Амкар", "Тосно", "Афипс" и "Энергомаш", а "Кубань" переименуют в "Екатеринодар".