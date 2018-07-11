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Дмитрий Черышев возглавил ФК "Нижний Новгород"

Пресс-служба ФК "Нижний Новгород" сообщает, что команду возглавил Дмитрий Черышев.

Дмитрий Николаевич ранее работал с молодежным составом питерского "Зенита", павлодарским "Иртышом", саранской "Мордовией", а также был тренером испанской "Севильи" и выиграл Лигу Европы.

Напомним, что "Олимпиец" недавно был переименован в "Нижний Новгород".
Теги: Черышев
Сегодня, 12:36
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3
(1)
№3 Написал: Иван Карбонов (Сегодня, 13:29) #
  • -2
  •  (2)
online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 11.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:25) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
Пипец клубу !! ))))))))))))))))))))))

А до Черышева клуб прямо процветал и был иопом. Вот ты дебил..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 12:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пипец клубу !! ))))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
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