На матче ФНЛ в Саранске присутствует 28 тысяч зрителей

В Саранске сегодня 28.000 зрителей pic.twitter.com/8Dg0X5CSqT — Олег Шигаев (@OlegShigaev) July 17, 2018

Футбольный агент Олег Шигаев сообщил, что на матче 1-го тура первенства ФНЛ "Мордовия" - "Нижний Новгород" собралось 28 тысяч зрителей.Стадион "Мордовия" открылся весной этого года. Арена приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира.