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На матче ФНЛ в Саранске присутствует 28 тысяч зрителей
Футбольный агент Олег Шигаев сообщил, что на матче 1-го тура первенства ФНЛ "Мордовия" - "Нижний Новгород" собралось 28 тысяч зрителей.
Стадион "Мордовия" открылся весной этого года. Арена приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира.
Стадион "Мордовия" открылся весной этого года. Арена приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира.
В Саранске сегодня 28.000 зрителей pic.twitter.com/8Dg0X5CSqT— Олег Шигаев (@OlegShigaev) July 17, 2018
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