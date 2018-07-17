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На матче ФНЛ в Саранске присутствует 28 тысяч зрителей

Футбольный агент Олег Шигаев сообщил, что на матче 1-го тура первенства ФНЛ "Мордовия" - "Нижний Новгород" собралось 28 тысяч зрителей.

Стадион "Мордовия" открылся весной этого года. Арена приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира.

Теги: Мордовия
Сегодня, 19:33
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7
(2)
№7 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
позагоняют в приказном порядке бюджетников несколько туров.

Сомневаюсь - столько дерьмоедов даже в Саранске нет - а постройка и сама развалится через год - хорошо, если без жертв
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:20) #
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  •  (0)
online

Очень надеюсь, что в Саранске мода ходить на матчи ФНЛ не ограничится только одой игрой.

Очень надеюсь, что в Саранске мода ходить на матчи ФНЛ не ограничится только одой игрой.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
С такой ценовой программой народ пойдет на футбол...100 за воротами-200 верхний ярус-300 лучшие места.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:05) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а кто-то будет петь про дачный сезон и тп


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, позагоняют в приказном порядке бюджетников несколько туров. Самый спорный стадион. При наличии ещё одного не так давно построенного и подходящего по вместимости даже под РФПЛ при населении города в несколько сотен человек.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: скальп (Сегодня, 19:39) #
  • +3
  •  (13)

Гинер в трансе)
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:37) #
  • +6
  •  (8)
online

главное чтобы так и оставалось!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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