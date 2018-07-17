A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Авангард" проиграл "Шиннику"

ФНЛ

1 тур

Стадион: Трудовые резервы (Курск, Россия)

"Авангард" К – "Шинник" 1:2

Гол: Касьян, 27 (пен.) - Стешин, 4, Гелоян, 57

"Авангард": Чагров, Багаев, Войнов (Синяев, 80), Гоцук, Тимошин, Земсков (Минаев, 78), Альшин (Акбашев, 63), Стеклов (Дашаев, 62), Коробов, Федчук, Касьян

"Шинник": Яшин, Первушин, Магадиев, Стешин, Мельников, Кожемякин, Самойлов, Нарылков (Алейников, 70), Самодин, Низамутдинов (Булия, 66), Гелоян (Шайморданов, 76)

Предупреждения: Гелоян, 67
Теги: Авангард Шинник
Сегодня, 20:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.