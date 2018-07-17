Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:23
Андрей Канчельскис: если Головин уезжает в Лондон, может без проблем обращаться ко мне - помогу с поисками квартиры, безвозмездно (1)
Андрей Канчельскис: если Головин уезжает в Лондон, может без проблем обращаться ко мне - помогу с поисками квартиры, безвозмездно (1)
19:45
"Зенит" вырвал победу над "Дженоа" (16)
"Зенит" вырвал победу над "Дженоа" (16)
19:25
Сергей Силкин: Юсупову надо переходить в "Локомотив" или "Краснодар", "Витесс" - не самый лучший клуб
Сергей Силкин: Юсупову надо переходить в "Локомотив" или "Краснодар", "Витесс" - не самый лучший клуб
19:14
Валерий Газзаев: законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018 (2)
Валерий Газзаев: законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018 (2)
15:22
Валерий Непомнящий: по качеству игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и чемпионата Европы (7)
Валерий Непомнящий: по качеству игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и чемпионата Европы (7)
14:31
Calciomercato: Головин отклонил предложение "Монако", переговоры с "Челси" близки к завершению (17)
Calciomercato: Головин отклонил предложение "Монако", переговоры с "Челси" близки к завершению (17)
13:16
Президент "Урала": я против VAR - при его использовании мы бы никогда не увидели "Руку Бога" (11)
Президент "Урала": я против VAR - при его использовании мы бы никогда не увидели "Руку Бога" (11)
12:40
Фанаты московского "Торпедо" жестко отреагировали на трансфер темнокожего футболиста (фото) (23)
Фанаты московского "Торпедо" жестко отреагировали на трансфер темнокожего футболиста (фото) (23)
"Авангард" проиграл "Шиннику"
ФНЛ
1 тур
Стадион: Трудовые резервы (Курск, Россия)
"Авангард" К – "Шинник" 1:2
Гол: Касьян, 27 (пен.) - Стешин, 4, Гелоян, 57
"Авангард": Чагров, Багаев, Войнов (Синяев, 80), Гоцук, Тимошин, Земсков (Минаев, 78), Альшин (Акбашев, 63), Стеклов (Дашаев, 62), Коробов, Федчук, Касьян
"Шинник": Яшин, Первушин, Магадиев, Стешин, Мельников, Кожемякин, Самойлов, Нарылков (Алейников, 70), Самодин, Низамутдинов (Булия, 66), Гелоян (Шайморданов, 76)
Предупреждения: Гелоян, 67
1 тур
Стадион: Трудовые резервы (Курск, Россия)
"Авангард" К – "Шинник" 1:2
Гол: Касьян, 27 (пен.) - Стешин, 4, Гелоян, 57
"Авангард": Чагров, Багаев, Войнов (Синяев, 80), Гоцук, Тимошин, Земсков (Минаев, 78), Альшин (Акбашев, 63), Стеклов (Дашаев, 62), Коробов, Федчук, Касьян
"Шинник": Яшин, Первушин, Магадиев, Стешин, Мельников, Кожемякин, Самойлов, Нарылков (Алейников, 70), Самодин, Низамутдинов (Булия, 66), Гелоян (Шайморданов, 76)
Предупреждения: Гелоян, 67
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.