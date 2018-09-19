Радимов одержал первую победу во главе "Зенита-2"

В Новосибирске завершился матч 12-го тура ФНЛ.Местная "Сибирь" принимала "Зенит-2" и потерпела второе поражение подряд. Для питерцев эта победа стала первой в сезоне.Команда Владислава Радимова выиграла со счетом — 1:0. Единственный гол был забит на 63-й минуте - отличился Сергей Иванов.