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Радимов одержал первую победу во главе "Зенита-2"

В Новосибирске завершился матч 12-го тура ФНЛ.

Местная "Сибирь" принимала "Зенит-2" и потерпела второе поражение подряд. Для питерцев эта победа стала первой в сезоне.

Команда Владислава Радимова выиграла со счетом — 1:0. Единственный гол был забит на 63-й минуте - отличился Сергей Иванов.
Теги: Радимов Зенит-2
Сегодня, 17:25
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(2)
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 17:30) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Твиддераст



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 17:26) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
ну вот а то горшок горшок..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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