Лидер ФНЛ бойкотировал начало матча очередного тура из-за долгов по зарплате

Футболисты "Томи" сорвали начало домашнего матча 16-го тура тура Олимп-ФНЛ против "Сочи".Игра должна была начаться в 13.00 по московскому времени, однако стартовый свисток прозвучал на шесть минут позже.Таким образом футболисты выразили протест против долгов по зарплате, которые составляют около четырех месяцев.Томская команда делит первое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ вместе с "Тамбовом" - у обоих клубов по 31 очку.