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Лидер ФНЛ бойкотировал начало матча очередного тура из-за долгов по зарплате

Футболисты "Томи" сорвали начало домашнего матча 16-го тура тура Олимп-ФНЛ против "Сочи".

Игра должна была начаться в 13.00 по московскому времени, однако стартовый свисток прозвучал на шесть минут позже.

Таким образом футболисты выразили протест против долгов по зарплате, которые составляют около четырех месяцев.

Томская команда делит первое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ вместе с "Тамбовом" - у обоих клубов по 31 очку.
Теги: Томь Тамбов
Сегодня, 14:21
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#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 14:53)
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Болеет за:
ЦСКА
опять эта говнотомь в рпл лезет,в клубе все стабильно,очередные долги,в РПЛ будут Путина о помощи просить?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 14:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
О... Это называется "бойкотировали"... Аж целых 6 минут! smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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