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"СКА-Хабаровск" выиграл у "Тюмени", забив два гола в последние 3 минуты матча

"СКА-Хабаровск" на своем поле вырвал победу у "Тюмени" в матче 21-го тура первенства ФНЛ.

Первенство ФНЛ

21-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Тюмень" (Тюмень) – 2:1 (0:1)

Голы: Приндета, 87. Дедечко, 90. — Карпов, 38.
Теги: СКА-Хабаровск Тюмень
Сегодня, 11:04
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