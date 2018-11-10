"СКА-Хабаровск" выиграл у "Тюмени", забив два гола в последние 3 минуты матча

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Первенство ФНЛ
21-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Тюмень" (Тюмень) – 2:1 (0:1)
Голы: Приндета, 87. Дедечко, 90. — Карпов, 38.
Первенство ФНЛ
21-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Тюмень" (Тюмень) – 2:1 (0:1)
Голы: Приндета, 87. Дедечко, 90. — Карпов, 38.
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