"Тамбов" упустил шанс догнать "Томь". Обзор 23-го тура ФНЛ

"Нижний Новгород" прервал свою неудачную серию победой над одним из лидеров ФНЛ и дома оказался сильнее "Тамбова". "Томь" тоже потеряла очки, сыграв вничью с "Ротором", но позиции команды даже улучшились. Все самое интересное - в нашем обзоре лучшей лиги мираНе так давно бахнула новость о том, что в РПЛ собираются в обязательном порядке внедрить систему VAR. В ФНЛ этот сервис тоже бы не помешал. Потому что объяснить удаление Никиты Гвинейского мог бы только профессиональный психотерапевт, к которому на прием принудительно бы записали большую половину наших судей. Поразительное маниакальное стремление в любом падении в штрафной площади высматривать либо нарушение, либо симуляцию становится уже настоящей раковой опухолью в ФНЛ. Прошло уже 23 тура, назначено огромное количество пенальти - причем за малейший физический контакт игроков, а вот другая сторона этого бреда - желтые карточки за симуляцию, хотя чаще всего бывает, что футболисты падают по инерции (привет Рахиму Стерлингу). Гвинейский упал в чужой штрафной и даже не просил пенальти, но был удален с поля, так как уже имел ЖК. Собственно, это событие стало ключевым в матче лидера ФНЛ против "Ротора", потому что при игре 10 на 11 "Томь" больше заботилась об обороне собственных ворот, в чем преуспела. А вот "Ротор" дожать соперника не смог, хотя для этого в распоряжении был почти что целый тайм. Впрочем, "Томь" все равно осталась на первом месте."Нижний Новгород" стремительно падал вниз, но в этот раз сумел набрать три очка. Единственный гол в матче с "Ротором" еще до перерыва создали Скворцов и Игнатович, который замкнул прекрасную передачу первого ударом в дальний угол ворот Смирнова. Во втором тайме преимуществом завладели гости, которым не удалось реализовать несколько хороших моментов - не хватало точности. Что интересно, команды в духе АПЛ сыграли почти 100 минут из-за различных задержек (замены и оказание медицинской помощи игрокам). "Нижний Новгород" вошел в плотную группу команд, которые набрали по 35 очков и разместились на подступах к зоне стыковых матчей, а вот "Тамбов" упустил шанс запрыгнуть на первое место.Прекрасный шанс подтянуться к лидерам был у "Авангарда", но и курская команда свою возможность не реализовала. Причем матч в Воронеже с местным "Факелом" получился слегка сумасшедшим - все голы были забиты в первом тайме, все пять. Уже к 13-й минуте хозяева вели 2:0 после голов Афанасьева и Цвейбы, вскоре "Авангард" слегка выровнял игру - Батютин сократил разницу в счете. Но уже спустя две минуты бессмертный Игорь Лебеденко восстановил преимущество "Факела" в два мяча. Однако "Авангард" тут же пошел вперед и внес мяч в ворота Кортнева - отличился Дашаев. После перерыва ожидалось продолжении голевого угара, но счет не изменился.Типичная ФНЛ - с 4 по 12 место после отчетного тура расположились команды в интервале всего трех очков. Возглавляет эту группу "Краснодар-2", который дома проиграл "Мордовии" (а вот она как раз занимает 11 место и при определенных обстоятельствах может сразу заскочить в зону стыковых матчей, хотя это надо очень внимательно все посчитать). Начало матча вышло просто огненным - "Мордовия" в первые восемь минут забила дважды, причем сразу после своего гола Игорь Киреев получил прямую красную карточку за прыжок в ноги, видимо, был на эмоциональном подъеме. После потери игрока "Мордовия" отошла назад и пропустила лишь однажды - от Таранова. "Краснодар-2" имел моменты, но реализовать численный перевес не сумел.Собственно, и "Чертаново" упустил шанс подняться повыше. На выезде молодая команда уступила нестабильной "Балтике", которая конвертировал свое преимущество в концовке матча - голами отметились Максим Григорьев и Сослан Таказов. Хороший матч провел Алан Касаев, который в калининградской безнадеге на протяжении всего сезона выглядит просто топовым игроком. Хотя секрет успеха "Балтики" в матче заключается в том, что опять вне стартового состава оказался Андрей Буйволов."Армавир" дома взял реванш за выездное поражение, обыграв "Тюмень" со счетом 1:0, "Спартак-2" разгромно уступил "Шиннику" 1:4, "СКА-Хабаровск" на выезде сыграл вничью с "Сибирью" - 1:1, "Зенит-2" легко отдал три очка "Лучу"(0:1), а "Химки" скатали с "Сочи" нулевую ничейку.Плотность зашкаливает.