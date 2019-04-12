Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Томь
Сочи
Нижний Новгород
Авангард
Чертаново
Шинник
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 30 61
2 Томь 30 55
3 Сочи 30 52
4 Нижний Новгород 30 49
5 Авангард 29 47
6 Чертаново 30 46
7 Шинник 30 45
8 СКА-Хабаровск 30 45
9 Краснодар-2 29 44
10 Ротор 30 42
11 Спартак-2 30 38
12 Мордовия 30 38
13 Луч 30 38
14 Химки 30 36
15 Балтика 30 35
16 Факел 30 33
17 Армавир 30 30
18 Сибирь 30 25
19 Тюмень 30 22(-6)
20 Зенит-2 30 16
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Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ

Олимп-ФНЛ объявила имя лучшего игрока марта в лиге.

Им стал хавбек "Балтики" Александр Саплинов. 21-летний футболист забил четыре гола в четырех матчах. Сообщалось, что им интересуются "Локомотив" и "Зенит".



В тройку по версии лиги также вошли голкипер "Ротора" Мирослав Лобанцев (пять сухих матчей) и полузащитник "Шинника" Ишхан Гелоян (три гола).
Теги: Балтика Локомотив Зенит
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