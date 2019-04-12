Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|30
|61
|2
|Томь
|30
|55
|3
|Сочи
|30
|52
|4
|Нижний Новгород
|30
|49
|5
|Авангард
|29
|47
|6
|Чертаново
|30
|46
|7
|Шинник
|30
|45
|8
|СКА-Хабаровск
|30
|45
|9
|Краснодар-2
|29
|44
|10
|Ротор
|30
|42
|11
|Спартак-2
|30
|38
|12
|Мордовия
|30
|38
|13
|Луч
|30
|38
|14
|Химки
|30
|36
|15
|Балтика
|30
|35
|16
|Факел
|30
|33
|17
|Армавир
|30
|30
|18
|Сибирь
|30
|25
|19
|Тюмень
|30
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|30
|16
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Олимп-ФНЛ объявила имя лучшего игрока марта в лиге.
Им стал хавбек "Балтики" Александр Саплинов. 21-летний футболист забил четыре гола в четырех матчах. Сообщалось, что им интересуются "Локомотив" и "Зенит".
В тройку по версии лиги также вошли голкипер "Ротора" Мирослав Лобанцев (пять сухих матчей) и полузащитник "Шинника" Ишхан Гелоян (три гола).
Им стал хавбек "Балтики" Александр Саплинов. 21-летний футболист забил четыре гола в четырех матчах. Сообщалось, что им интересуются "Локомотив" и "Зенит".
АЛЕКСАНДР САПЛИНОВ И МИРОСЛАВ ЛОБАНЦЕВ – ЛУЧШИЕ В МАРТЕ!— ФНЛ (@FNLeague) April 11, 2019
В марте лучшими футболистами по версии ФНЛ и болельщиков соответственно стали полузащитник «Балтики» и вратарь «Ротора». Подробнее – на официальном сайте ФНЛ. https://t.co/DqeUtiV49Q pic.twitter.com/g8vfHdlIqM
В тройку по версии лиги также вошли голкипер "Ротора" Мирослав Лобанцев (пять сухих матчей) и полузащитник "Шинника" Ишхан Гелоян (три гола).
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