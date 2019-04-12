Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ

АЛЕКСАНДР САПЛИНОВ И МИРОСЛАВ ЛОБАНЦЕВ – ЛУЧШИЕ В МАРТЕ!



В марте лучшими футболистами по версии ФНЛ и болельщиков соответственно стали полузащитник «Балтики» и вратарь «Ротора». Подробнее – на официальном сайте ФНЛ. https://t.co/DqeUtiV49Q pic.twitter.com/g8vfHdlIqM — ФНЛ (@FNLeague) April 11, 2019

Олимп-ФНЛ объявила имя лучшего игрока марта в лиге.Им стал хавбек "Балтики" Александр Саплинов. 21-летний футболист забил четыре гола в четырех матчах. Сообщалось, что им интересуются "Локомотив" и "Зенит".В тройку по версии лиги также вошли голкипер "Ротора" Мирослав Лобанцев (пять сухих матчей) и полузащитник "Шинника" Ишхан Гелоян (три гола).