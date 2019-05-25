"Томь" и "Нижний Новгород" выходят в стыки. Обзор 38-го тура в ФНЛ
Закончился сезон ФНЛ - "Тамбов" празднует чемпионство, "Сочи" выходит со второго места в РПЛ, а в стыковых матчах за промоушн будут бороться "Томь" и "Нижний Новгород". Об итогах лучшей лиги мира - в нашем обзоре
"Тамбов" - чемпион ФНЛ
Казалось, что команда Григоряна упустит первое место, но "Сочи" после того как завоевал прямую путевку в Премьер-Лигу слишком расслабился и пустил "Тамбов" обратно на вершину таблицы (к тому же Барсов сломался). В матче с "Зенитом-2" команда оперативно повела в счете после гола Чернышова, вскоре второй мяч закатил Обухов, гости ответили только атакой, которую точным ударом завершил Шамкин. Во втором тайме "Тамбов" имел еще несколько хороших моментов, но так и не увеличил разницу в счете.
Что касается "Сочи", то команда Точилина мирно сыграла на выезде вничью со "Спартаком-2" - сначала Мамин срезал мяч в свои ворота, но красно-белых спас от поражения Нимели. 1:1 - "Сочи" заканчивает сезон на втором месте.
"Нижний Новгород" и "Томь" в стыках
В победе команды Черышева над "Мордовией" сомневаться не приходилось - саранская команда в весенней части больше похожа на кусок холодца, а не на футбольную команду. К 55-й минуте "Нижний Новгород" громил соперника со счетом 3:0 - голами отметились Голышев, Палиенко и Салугин. Впрочем, "Мордовия" забила гол престижа, Киреев сократил разницу, но не более того. Нижегородцы собрались на последний матч и одержали уверенную победу. Соперникам этой команды в стыках сладко не придется.
А вот "Томь", насколько мы знаем, не хочет в Премьер-Лигу. Запаса хватило на третье место, но в последнем матче "Томь" откровенно отбывала номер - 0:0 с "Факелом" подарили последнему туру ФНЛ унылый матч.
Кто вылетает?
По спортивному принципу вылетают пять команд - "Балтика" потеряла очки в матче с безнадежной "Тюменью" 1:1 и упустила спасительное 15-е место, "Факел" увяз в матче с "Томью" и закончил сезон на 17-м месте, ну а "Сибирь", "Зенит-2" и "Тюмень" уже давно оформили путевки в ПФЛ. Теперь все зависит от результатов лицензирования, по последней информации шансы есть даже у "Сибири". А вот "Тюмень" и "Зенит-2" второй год подряд на чудо могут даже не надеяться. На втором этапе лицензирования финансовые гарантии представит очень большое количество поначалу заблокированных команд.
Лучшим бомбардиром ФНЛ стал форвард "Сочи" Максим Барсов - в конце сезона он получил травму, но 18 забитых мячей хватило для звания главного снайпера лучшей лиги мира.
Все результаты тура
Сибирь – Краснодар-2 - 0:0
Шинник – Авангард - 4:2 (3:1)
Голы: Самойлов, 19 (1:0). Низамутдинов, 33 (2:0). Самойлов, 41 (3:0). Каюмов, 43 (3:1). Земсков, 51 (3:2). Самойлов, 73 (4:2).
Спартак-2 – Сочи - 1:1 (0:1)
Голы: Мамин, 14 - в свои ворота (0:1). Нимели, 53 (1:1).
Удаление: Юрганов (Сочи), 51.
Факел – Томь - 0:0
Удаление: Бабенков (Факел), 58 (2 ж. к.).
Химки – Луч - 0:1 (0:1)
Голы: Павленко, 45+ - с пенальти (0:1). Барков, 60 (1:1). Петрусев, 62 (2:1).
Ротор – Чертаново - 1:2 (0:1)
Голы: Ежов, 38 (0:1). Пруцев, 60 (0:2). Султонов, 85 (1:2).
Тамбов – Зенит-2 - 2:1 (2:0)
Голы: Чернышов, 8 (1:0). Обухов, 21 (2:0). Шамкин, 37(2:1).
Балтика – Тюмень - 1:0 (1:0)
Голы: Тишкин, 20 (1:0). Милосавлев, 53 (1:1).
Нижний Новгород – Мордовия - 3:1 (2:0)
Голы: Голышев, 12 (1:0). Палиенко, 42 (2:0). Салугин, 55 (3:0). Киреев, 66 (3:1).
Армавир – СКА-Хабаровск - 2:0 (0:0)
Голы: Поляков, 55 (1:0). Мирошниченко, 79 - с пенальти (2:0).
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Тамбов" - чемпион ФНЛ
Казалось, что команда Григоряна упустит первое место, но "Сочи" после того как завоевал прямую путевку в Премьер-Лигу слишком расслабился и пустил "Тамбов" обратно на вершину таблицы (к тому же Барсов сломался). В матче с "Зенитом-2" команда оперативно повела в счете после гола Чернышова, вскоре второй мяч закатил Обухов, гости ответили только атакой, которую точным ударом завершил Шамкин. Во втором тайме "Тамбов" имел еще несколько хороших моментов, но так и не увеличил разницу в счете.
Что касается "Сочи", то команда Точилина мирно сыграла на выезде вничью со "Спартаком-2" - сначала Мамин срезал мяч в свои ворота, но красно-белых спас от поражения Нимели. 1:1 - "Сочи" заканчивает сезон на втором месте.
"Нижний Новгород" и "Томь" в стыках
В победе команды Черышева над "Мордовией" сомневаться не приходилось - саранская команда в весенней части больше похожа на кусок холодца, а не на футбольную команду. К 55-й минуте "Нижний Новгород" громил соперника со счетом 3:0 - голами отметились Голышев, Палиенко и Салугин. Впрочем, "Мордовия" забила гол престижа, Киреев сократил разницу, но не более того. Нижегородцы собрались на последний матч и одержали уверенную победу. Соперникам этой команды в стыках сладко не придется.
А вот "Томь", насколько мы знаем, не хочет в Премьер-Лигу. Запаса хватило на третье место, но в последнем матче "Томь" откровенно отбывала номер - 0:0 с "Факелом" подарили последнему туру ФНЛ унылый матч.
Кто вылетает?
По спортивному принципу вылетают пять команд - "Балтика" потеряла очки в матче с безнадежной "Тюменью" 1:1 и упустила спасительное 15-е место, "Факел" увяз в матче с "Томью" и закончил сезон на 17-м месте, ну а "Сибирь", "Зенит-2" и "Тюмень" уже давно оформили путевки в ПФЛ. Теперь все зависит от результатов лицензирования, по последней информации шансы есть даже у "Сибири". А вот "Тюмень" и "Зенит-2" второй год подряд на чудо могут даже не надеяться. На втором этапе лицензирования финансовые гарантии представит очень большое количество поначалу заблокированных команд.
Лучшим бомбардиром ФНЛ стал форвард "Сочи" Максим Барсов - в конце сезона он получил травму, но 18 забитых мячей хватило для звания главного снайпера лучшей лиги мира.
Все результаты тура
Сибирь – Краснодар-2 - 0:0
Шинник – Авангард - 4:2 (3:1)
Голы: Самойлов, 19 (1:0). Низамутдинов, 33 (2:0). Самойлов, 41 (3:0). Каюмов, 43 (3:1). Земсков, 51 (3:2). Самойлов, 73 (4:2).
Спартак-2 – Сочи - 1:1 (0:1)
Голы: Мамин, 14 - в свои ворота (0:1). Нимели, 53 (1:1).
Удаление: Юрганов (Сочи), 51.
Факел – Томь - 0:0
Удаление: Бабенков (Факел), 58 (2 ж. к.).
Химки – Луч - 0:1 (0:1)
Голы: Павленко, 45+ - с пенальти (0:1). Барков, 60 (1:1). Петрусев, 62 (2:1).
Ротор – Чертаново - 1:2 (0:1)
Голы: Ежов, 38 (0:1). Пруцев, 60 (0:2). Султонов, 85 (1:2).
Тамбов – Зенит-2 - 2:1 (2:0)
Голы: Чернышов, 8 (1:0). Обухов, 21 (2:0). Шамкин, 37(2:1).
Балтика – Тюмень - 1:0 (1:0)
Голы: Тишкин, 20 (1:0). Милосавлев, 53 (1:1).
Нижний Новгород – Мордовия - 3:1 (2:0)
Голы: Голышев, 12 (1:0). Палиенко, 42 (2:0). Салугин, 55 (3:0). Киреев, 66 (3:1).
Армавир – СКА-Хабаровск - 2:0 (0:0)
Голы: Поляков, 55 (1:0). Мирошниченко, 79 - с пенальти (2:0).
Александр Симбирский, Rusfootball.info