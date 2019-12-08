Юрий Штромбергер, представляющий интересы нападающего "Торпедо" Ивана Сергеева, прокомментировал слухи о том, что московский ЦСКА сделал предложение по трансферу его клиента.
"Мы ведем диалог со многими клубами по поводу Ивана Сергеева, в том числе и с ЦСКА. Желающих порядка 5-6 клубов РПЛ уровня ЦСКА. Но у Ивана действующий и длительный контракт с "Торпедо". Поступали ли предложения? Это вопрос к клубу.
Если "Торпедо" не захочет отпускать игрока, то он совершенно точно останется в команде. У "Торпедо" цель на сезон — подняться в РПЛ, поэтому вряд ли Иван сейчас уйдет. Точно могу сказать только одно: в следующем году он будет играть в РПЛ, но в какой команде — покажет время", - цитирует Штромбергера Sport24.ru.
Агент нападающего "Торпедо" Сергеева: мы ведем диалог со многими клубами, в том числе и с ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»