Гендиректор "Факела" Асхабадзе заявил, что клубу больше не грозит банкротство

Генеральный директор выступающего в ФНЛ "Факела" Роман Асхабадзе прокомментировал ситуацию воронежского клуба с долгами.

Фото: КП

За помощь клубу Асхабадзе поблагодарил губернатора Воронежской области Александра Гусева и партнёра "Факела" "ТНС Энерго Воронеж".



- Могу обрадовать всех болельщиков, всех тех, кто переживает за "Факел" — 95 процентов долгов наш клуб на сегодняшний день закрыл. Общая сумма составила 82 миллионов рублей. Клубу сегодня ни в коей степени не грозит никакое банкротство.



Несмотря на все финансовые сложности, задача команды в сезоне остается неизменной — прикладывали и будем прикладывать дальше все усилия для того, чтобы "Факел" сохранил место в ФНЛ, - приводит обращение Асхабадзе официальный сайт клуба.



Напомним, что "Факел" на данный момент занимает последнее место в таблице ФНЛ.